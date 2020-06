‘Prachtige reclame bij BEAU, maar wat is het effect op de verspreiding?’

Update met burgemeester Klaas Smid

NOORDENVELD – Nu 1 juli nadert, maakt de gemeente Noordenveld zich op voor (waarschijnlijk) nóg meer versoepelingen. Ondertussen loopt het richting de zomervakantie en is er nog veel onduidelijk over wat kan en mag. ‘Volle vliegtuigen geven toch twijfel bij mensen. Maar we moeten ons niet vergissen: het virus is er nog steeds.’

We spreken Smid een dag na het afbranden van BikeLife in Roden. De zaak ging in vlammen op. ‘Een heel nare toestand’, aldus de burgemeester. ‘Ik leef mee met BikeLife, maar ook met de buren. Het is een trieste gebeurtenis.’ Ondertussen zag Smid hoe veel mensen zich blijkbaar toch geroepen voelden om bij de brand te gaan kijken. ‘Het zag zwart van de mensen’, concludeert hij. ‘Laten we hopen dat daar geen nare gevolgen van komen. Ik roep eenieder dan ook op om, wanneer hij of zij klachten heeft, dat zo snel mogelijk te melden.’

Smid is in afwachting van wat het kabinet gaat zeggen over de voorstaande versoepelingen van 1 juli. ‘Dan wordt de routekaart verder uitgestippeld voor de komende tijd’, weet hij. De noodwet waarmee het Kabinet is gekomen, is inmiddels getoetst door de Raad van State. Deze concludeerde dat enkele punten verbeterd moeten worden. ‘Er klonk veel kritiek op de noodwet, onder andere vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten’, zegt Smid. ‘Ik vraag me dan ook zeer af of de wet er voor de zomer gaat komen.’

Ondertussen ziet hij hoe inwoners steeds meer moeite hebben zich aan de regels te houden. Of dat in de zomervakantie zal toenemen, moet nog blijken. Wél kan het noorden op aardig wat toerisme rekenen. Misschien wel versterkt door praatprogramma BEAU, waar afgelopen week reclame werd gemaakt voor Drenthe en Veenhuizen in het bijzonder. ‘Het is mooi dat Drenthe zo aan bod kwam in het programma. Tegelijkertijd is het ook dubbel. Voor de recreatie is zulke reclame heel positief, maar wat betekent het voor de verspreiding van het virus? Het blijft de komende tijd toch heel spannend. Het zou uitermate teleurstellend zijn als blijkt dat de maatregelen weer moeten worden teruggeschroefd. De onzekerheid blijft. We zien dat vliegtuigen weer vol zitten, maar moeten ondertussen niet vergeten dat het virus er nog steeds is.’