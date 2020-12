RODERWLDE- Ook dit jaar heeft hoveniersbedrijf Albert de Boer uit Peize weer een prachtige kerstoom gedoneerd aan de molen. De boom is door medewerkers van het bedrijf op z’n plek gezet – een geweldige service. De molen is weer een plaatje in deze tijd met dank aan Albert en zijn mensen. Het bestuur van Olie- en Korenmolen Woldzigt Roderwolde