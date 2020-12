‘Preekstoel’ geplaatst bij Oostervoortse Diep

LIEVEREN/ALTEVEER – Afgelopen zaterdag was het zover. Na ruim een week uitstel stond de aannemer met een kraan klaar om de preekstoel naar zijn bestemming te hijsen en te monteren op de betonnen voet. Om zo dienst te doen als uitkijk punt over het beekdal. Op de plek waar het Oostervoortse diep het Grote diep instroomt. Ter hoogte van de houten fiets- wandelbrug tussen Lieveren en Alteveer staat het uitkijktorentje nu te “waken” over het beekdal.

Deze plaatsing is het sluitstuk van de maatregelen om het Oostervoortse diep weer te laten kronkelen, of mooier gezegd te laten meanderen. Meer water vastgehouden en het beekdal aantrekkelijker maken voor planten en dieren luidde de opdracht van de provincie en waterschap. Er zijn nu in totaal drie preekstoelen geplaatst verspreid langs de beek, waarvan deze als laatste. Provincie Drenthe zorgde mede voor financiering.