Premier Rutte: diepe gevoel urgentie maakt het verschil, kinderen met snotneus kunnen gewoon naar school

RGIO – Het diepe gevoel van urgentie maakt het verschil bij de verdere uitbraak van het coronavirus. Dat zei minister president Mark Rutte vrijdagavond tijdens een persconferentie waarin hij nieuwe, verscherpte coronamaatregelen aankondigde. Die urgentie maakte volgens premier Rutte de afgelopen tijd het verschil bij het terugdringen van de uitbraak van het coronavirus. Dat gevoel moet weer terug”, zei Rutte over de zorgelijke toename van het aantal coronabesmettingen. En kinderen met een snotneus kunnen gewoon naar school.

Dat het in ziekenhuizen relatief rustig is met opname van coronapatiënten helpt niet echt aan het gevoel van urgentie, zei Rutte. Maar als de besmettingen op blijven lopen in het tempo als dat nu het geval is gaat dit zeker doorwerken in de ziekenhuizen, stelde Rutte die vooral zijn zorgen uitsprak over jongeren die het virus oplopen. Ook zei de premier ‘meer zicht te hebben op het virus’: “Het biedt kansen om bij te sturen, die mogen we niet missen, maar de feiten zijn zorgwekkend.” Het is aan de bevolking om een tweede uitbraak te voorkomen omdat er inmiddels veel informatie is om ons land voor een tweede golf te behoeden. De strengere maatregelen zijn regionaal: kroegen in zes risico-regio’s mogen na twaalf uur ‘s avonds geen mensen meer binnenlaten en de tent moet voor één uur ‘s nachts leeg zijn. Ook zal er een maximalegroepsgrootte worden afgekondigd: maximaal 50 mensen bij elkaar. Uitvaarten (en mogelijk nog andere bijeenkomsten) zijn een uitzondering op die regel. De maatregelen gaan komende zondag om 18:00 uur in.

Snotneus: gewoon naar school

Kinderen tot en met 12 jaar met een snotneus, keelpijn of kriebelhoest kunnen gewoon naar school. Ze hoeven niet meer getest te worden omdat het verspreidingsrisico heel klein is. Dat heeft het kabinet besloten na advies van het Outbreak Management Team (OMT). (Foto: Rijksoverheid)