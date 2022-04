Wat: Presentatie Kubusproject

Wanneer: Vrijdag 1 april 2022

Waar: OBS de Elsakker

WESTERVELDE – Leerlingen van OBS de Elsakker in Westervelde bogen zich de afgelopen weken over de vraag hoe de biodiversiteit in de nieuwbouwwijk Oosterveld in Norg zou kunnen worden vergroot. Jos van den Akker, hovenier, had de kinderen gevraagd daarover na te denken en met ideeën te komen. Hij legt onder andere samen met IVN groene schoolpleinen aan.

Om de kinderen meer te leren over de natuur was Bert van der Pol van IVN al eens op school langsgekomen, zodat kinderen nog meer over de natuur konden leren en alvast ideeën voor het project konden opdoen. Er werd de afgelopen week gebouwd en geklust door de kinderen en het resultaat van al deze noeste arbeid was op 1 april te zien in de school. Een ideaal moment voor de Ongenode Gast om naar binnen te sluipen door een openstaand raampje en eens mee te gluren naar het resultaat.



Op een tafel staan een paar maquettes die door de kinderen zijn gebouwd. Sele van acht legt uit, terwijl ze op een bouwwerk van papier en stokjes wijst: ‘Dit is een ding…’ even komt ze niet op de juiste woorden, maar dan weet ze het, ‘…waar beestjes kunnen schuilen. En ook kunnen er planten groeien. En hier is een bankje om op uit te rusten, een fontein waar water uit komt en een speeltuin.’ De bouwwerken op de maquette zijn verbluffend herkenbaar. Met de groene ondergrond en de van stokjes en blaadjes gebouwde bomen ziet het er echt als een park uit.

Dominique is ook acht. Wanneer de Ongenode Gast een foto van Sele en medebouwers wil maken, stapt ze snel uit beeld. De zolen van haar gympjes lichten vrolijk op in allerlei kleuren. ‘Ik heb niet aan deze meegewerkt, dus dan is het niet eerlijk dat ik op de foto sta. Ik heb aan deze gewerkt,’ wijst ze terecht trots. ‘Dit is een heemtuin, gecombineerd met een vlindertuin. Hier zie je een insectenhotel. En die stokjes zijn een bos. We wilden eerst een doolhof, maar dat was toch wat te gevaarlijk voor kinderen. En dit is een schommel, een zandbak en bloemen.’ Ze raakt kleurige papieren bloemen aan. ‘Hier ben ik wel even mee bezig geweest, die waren lastig.’



Wies en Gijs, respectievelijk acht en zes, zijn op de iets sportievere toer gegaan. ‘Dit is een klimmuur,’ zegt Wies. ‘En dit is een rekstok. En hier kan een basketbalrek aan.’ Ze laat een springkussen zien (een opgevouwen doekje) en een veilig springkussen ‘voor kleine kinderen,’ in een wc-rolletje. ‘En dan hier de glijbaan en dingen om op te staan.’



Juf Elsbeth Oort is net als de Ongenode Gast onder de indruk van de inventiviteit van de kinderen. ‘Ze zijn zo creatief in het bedenken van dingen. En als ze ergens niet uitkwamen, zoals hoe je een boom kunt maken, dan gingen we het op internet opzoeken. Dit project is veel meer dan alleen knutselen. Ze leren taal, rekenen, inventief zijn en betrokkenheid.’



Juf Rianne Meijer is kubuscoördinator. ‘We hebben twee keer per jaar een project. We gaan dan op zoek naar een externe opdrachtgever en die vonden we deze keer in Jos van den Akker. Hij vroeg de kinderen mee te denken over de aanleg van groen in de nieuwbouwwijk in Norg. We zijn daar met de kinderen wezen kijken. Het viel de kleuters meteen op dat het helemaal niet groen was. Dat moest anders, dus hebben we dit project bedacht.’

Met de midden- en bovenbouw is er volop gescrumd. In die sessie bepaalden we voor wie we aan het werk gingen, wat er moest gebeuren en wie dat ging uitvoeren.’

Naast de maquettes werden ook nog vogelhuisjes getimmerd. ‘Dat hebben de leerlingen helemaal zelf gedaan. Onder begeleiding natuurlijk, maar ze hebben ze zelf helemaal in elkaar gezet.’ De vogelhuisjes worden in de nieuwbouwwijk opgehangen. Ook zijn er insectenhotels gemaakt. ‘Daarvoor zijn we met de kinderen het bos in geweest, om spullen te verzamelen. Daarbij moet je denken aan takjes, boomstammen, stukjes schors en dergelijke. De omtrekken voor de insectenhotels zijn door de tuincommissie gemaakt.’

Groen is OBS de Elsakker niet bepaald vreemd; in 2019 werd de school de eerste groene Kubusschool van Nederland. Op het schoolplein is een schooltuin aangelegd, en een voedselbosrand, zodat het resultaat van dit project niet verwonderlijk is!