Presentatie zorgorganisaties dementie druk bezocht

RODEN – In het Alzheimercafé Noordenveld vond afgelopen week een bijzondere presentatie plaats. Vijf zorgorganisaties gaven deze avond voor een redelijk gevulde zaal in zorgcentrum De Hullen een presentatie over wonen en dementie. Aanwezig waren Interzorg De Hullen Roden en Hoprank Peize, Zorggroep Drenthe Noorderkroon Roden, Het Gastenhuis Roden, Vredewold uit Leek en De Wiekslag De Omloop uit Norg.

Benadrukt werd dat plezierig wonen een gevoel van thuis kan creëren. Wanneer wonen in eigen huis niet meer kan dan is verhuizen naar een zorginstelling een goede optie. Joke Korsaan van Interzorg vertelde dat kwaliteit van leven en wonen belangrijk is. ‘Geluk zit vaak in kleine dingen. Ook wanneer je verhuist naar een tehuis, dan blijft het toch je eigen huis. Je woont bij ons en je blijft zo lang mogelijk eigen regie houden over wat je wel of niet belangrijk vindt.’ Een gedachte die door alle zorginstelling werd gedeeld. Naast de presentaties van de zorgorganisaties was er een kleine zorgmarkt waarbij aanwezigen informatie konden inwinnen.

Het volgende Alzheimercafé is op donderdag 1 december om 19.30 uur in De Hullen. Dan staat voeding en dementie centraal.