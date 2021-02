Presentje Valentijnsdag voor bewoners Vredewold

LEEK – Afgelopen vrijdag werden de bewoners van Vredewold in Leek door Stichting Quadraten verrast met een presentje in het kader van Valentijnsdag. De bewoners ontvingen een doosje bonbons, met een kaartje eraan. Hierop waren handjes afgebeeld met een gezichtje erin. “De kaartjes zijn gemaakt door kleuters van obs De Beelen in Tolbert ensws De Adeborg in Aduard ”, vertelt Nynke Tacoma van Stichting Quadraten. “Het idee achter deze handjes is dat we nu in tijden van corona geen hand mogen geven, maar op deze manier geven we toch een vrolijke handdruk aan iedereen”.



De actie voor Valentijnsdag komt voort uit de kerstpakketten die de Stichting Quadraten dit jaar aan haar medewerkers heeft uitgereikt. “Hetzelfde kaartje met de handjes zaten ook in de kerstpakketten. Hierin hadden we gevraagd: ‘Wie steek jij een hart onder de riem?’. Hiermee konden onze medewerkers een attentie voor Valentijnsdag sturen naar iemand naar keuze”. Toch waren er ook mensen die hier niemand voor wisten en dus besloot Stichting Quadraten er iets anders mee te doen. “Elk jaar hebben wij aandacht voor een goed doel en het leek ons een mooi idee om dit jaar aandacht te hebben voor de zorgcentra in de gemeente Westerkwartier. We hebben contact opgenomen met Het Hooge Heem in Grootegast, De Hoorn in Marum en Vredewold in Leek. Allen waren enthousiast”.