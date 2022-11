Prestigieuze erkenning voor Nationaal Rijtuigenmuseum

LEEK – Nationaal Rijtuigmuseum krijgt erkenning van Carriage Association of America (CAA). In de eerste week van oktober reikte CAA-president Sally Armstrong in Leek een certificaat van waardering uit aan Jan Zijlstra, conservator van het rijtuigmuseum.

Met zo’n drieduizend leden die specifiek geïnteresseerd zijn in het verzamelen, restaureren en rijden met antieke rijtuigen is de CAA ’s wereld grootste en oudste ‘rijtuigvereniging’. De CAA heeft het museum in Leek opgenomen in een groepsreis langs collecties in Nederland en Duitsland. Het 25 koppen tellende gezelschap bestond niet alleen Amerikanen, zo was ook Gösta Kylsberg, als historicus verboden aan de Zweedse koninklijke stallen, duidelijk onder de indruk van de manier waarop enkele rijtuigen recentelijk zijn gerestaureerd. “Een prachtig voorbeeld van hoe om te gaan met museale objecten”, merkte hij op bij de berline van Van Heeckeren en de victoria van Kasteel de Haar. De Argentijnse collectioneur Prudencio Hernandez had vooral interesse in de omnibus, van het Belgische fabricaat Vanden Plas, die het rijtuigmuseum eerder dit jaar in eigendom heeft gekregen. En zo vormt de collectie in het Nationaal Rijtuigmuseum zelfs voor de meest verwende liefhebbers een belangrijk referentiekader.