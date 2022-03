Prijswinnaars REO doneren prijs aan Stichting Oost West Kontakten Noordenveld

RODEN – In de hal van Tennisvereniging REO wordt in de winter altijd steevast een Dames Dubbel Competitie georganiseerd. Normaal gesproken gaan de prijzen van deze tennisrondes naar de winnende teams. Echter is dit jaar in overleg besloten om geen prijzen uit te reiken. Veel deelnemers vonden het geen prettige gedachte dat ze fijn aan het tennissen waren, terwijl zo dichtbij een oorlog woedt. Daarom is ervoor gekozen het prijzengeld te doneren aan Stichting Oost West Kontakten Noordenveld voor Oekraïne. De stichting zamelt levensmiddelen, medicijnen en kleding in en gaat zelf richting de grens van Polen en Oekraïne, om de vluchtelingen te helpen.

Vanaf begin oktober gaat REO weer van start met de competitie. Mochten er dames zijn die op donderdagochtend tijd hebben om een uurtje een balletje te slaan, dan kunnen zij mailen naar dameswintercompetitie@reotennis.nl.