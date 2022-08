Primeur: openbare professionele kunstveiling Roder kunstencentrum

Oma’s oude theepotje komt niet door de selectie, de Jan van Loon wel

NOORDENVELD – Een primeur. Nog niet eerder in de geschiedenis is er een openbare kunstveiling georganiseerd in Roden. Bezitters van professionele kunst kunnen dat inbrengen op de veiling die op zondag 13 november in K38 gehouden wordt. Voorafgaand aan de veiling wordt een taxatiedag georganiseerd. Een professioneel taxateur maakt een schatting van de waarde van de ingebrachte kunstobjecten. Een idee van Mieke Scheltens, die het hoog tijd vindt voor een beetje reuring in de tent. Samen met Herman Heetla organiseert ze de kunstveiling in het Roder kunstencentrum.

Mieke Scheltens wilde een keer iets anders, iets nieuws. Ander publiek over de vloer. Ze bedacht een kunstveiling. Niet zo maar een veiling, oma’s oude theepotje kan niet ingebracht worden. De koekoeksklok ook niet. Het gaat om hoogwaardige beeldende kunst. Niveau Groninger Ploeg of Jan van Loon, om maar eens wat te noemen. Scheltens zou zelf wel eens een Arie Zuidema aan de wand willen, de schilder van het Groninger Hogeland. Samen met Herman Heetla broedde ze haar ideeën uit. Heetla heeft zo z’n connecties in de wereld van de beeldende kunst. ‘We hebben mensen benaderd die kwalitatief goede kunst kunnen aanbieden. Daar is al leuk op gereageerd’, vertelt Heetla. De voorselectie gebeurt via een taxatiedag. Scheltens heeft galeriehouder en taxateur Richard ter Borg uit Groningen benaderd om de kunst op waarde te schatten. Ook zal Ter Borg optreden als veilingmeester op 13 november.

Taxatiedag

Iedereen die in het bezit is van hoogwaardige kunst en dat wil verkopen kan zich aanmelden. ‘Het kan goed zijn dat mensen een keer een ander schilderij boven de bank willen. Of het gewoon willen verkopen om iets anders te kunnen doen met het geld. Het mogen schilderijen zijn, maar uiteraard ook beeldhouwwerken’, vertelt Scheltens. ‘Het gaat echt om beeldende kunst, textiel, vilt en zilver valt daar niet onder. Op zondag 30 oktober houden we tussen 11:00 en 17:00 uur in het kunstencentrum een taxatiedag. Mensen kunnen na taxatie nog besluiten of ze het wel of niet willen inbrengen. Taxeren kost niets, voor ieder ingebracht stuk betaal je tien euro. Op 8 en 9 november is er gelegenheid om de kunstwerken in te brengen. Wel is het belangrijk om de stukken voor inbreng online aan te melden. In een later stadium volgt meer informatie daarover’, belooft Scheltens die van plan is om de openbare veiling professioneel aan te pakken. Richard ter Borg is behalve galeriehouder en kunstkenner ook taxateur. Hij weet waar hij over praat. Ik kijk zelf graag naar programma’s als ‘Tussen Kunst & Kitsch’. Zo kwam ik op het idee van een kunstveiling. Het is een keer iets totaal anders dan de gewoonlijke exposities die gehouden worden in K38. Ik verwacht ook dat er ander publiek op af komt. En zoiets hebben we nog niet eerder gedaan, dat maakt het zo leuk. Sotheby’s in Roden? Haha, schijf dat er maar boven. Hoe meer reuring hoe beter!’

Goed doel

Van ieder verkocht stuk is 20 procent voor de organisatie, K38 dus. ‘Daaraan hebben we een goed doel gekoppeld. Dat is ook wat de kunstenaars die we benaderd hebben graag willen’, zegt Heetla. ‘Het opgebrachte geld gaat naar een scholenproject in Oekraïne. Dat gaat via de Werkgroep Tsjernobyl. Er wordt hier al heel veel gedaan voor Oekraïense vluchtelingen. We willen graag een bijdrage leveren aan de wederopbouw in Oekraïne. Misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar iedere druppel is er één.’ Wie meer wil weten of iets te vragen heeft kan een mailtje sturen naar: heetla@home.nl.