Prins Willem Alexander-hoeve biedt onderdak aan 40 vluchtelingen

ALTEVEER – Overvolle aanmeldcentra voor asielzoekers en de asielzoekerscentra zijn nog steeds aan de orde van dag in Nederland, maar in Alteveer worden de lasten binnenkort verlicht. Op het terrein van de Prins Willem Alexander-hoeve worden vanaf medio januari circa 40 asielzoekers opgevangen.

Het gaat hier in eerste instantie om een groep die is samengesteld uit vrouwen en kinderen tot 18 jaar. De opvang voor de groep die momenteel in Coevorden verblijft zal in eerste instantie duren tot zaterdag 1 april. Op dinsdag 10 januari wordt er in de Prins Willem Alexander-hoeve een inloopbijeenkomst gehouden tussen 19.30 – 20.30 uur.



Hier kunnen belangstellenden terecht met vragen en opmerkingen aan de gemeente, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de VRD (Veiligheidsregio Drenthe). De eerste asielzoekers zullen vanaf 15 januari worden gehuisvest.