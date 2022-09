Prinsjesdag: ruim 17 miljard voor koopkrachtreparatie, prijsplafond voor energie, minimumloon met 10 procent omhoog

Vandaag is het Prinsjesdag, de dag waarop koning Willem Alexander de Troonrede voorleest. Inflatie en koopkracht zijn al maanden de belangrijkste gespreksonderwerpen van de dag. Vandaag wordt bekend gemaakt welke maatregelen het kabinet zal nemen om Nederlandse huishoudens te helpen om het hoofd boven water te houden. Zo als ieder jaar lekt er van te voren iets uit. Wat we nu al weten is dat Den Haag van plan is ruim 17 miljard uit te trekken om de koopkracht te repareren. Ook komt er een prijsplafond voor energie. Of dat om de hele energierekening gaat of slechts een bepaald deel, is niet duidelijk. Verder is bekend dat het minimumloon per 1 januari volgend jaar stijgt met 10 procent. De verlaging van de accijnzen op brandstof zoals die nu al geldt, wordt voorlopig voortgezet.