RODEN – Een bijzonder moment in het Scheepstra Kabinet. De 99-jarige Kee van Zanten genoot daar van een privé première. Een documentaire, waarin Kee zelf herinneringen ophaalt aan de school, werd exclusief aan haar getoond. Sinds afgelopen zaterdag is het Scheepstra Kabinet weer voor iedereen geopend, waarbij de RIVM-richtlijnen uiteraard worden gevolgd. Kee zelf vond het een voorrecht om de documentaire als eerste te mogen zien. Een uitgebreider verslag van haar bezoek aan haar oude school, vindt u elders in De Krant.