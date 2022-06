Problemen FC Groningen beginnen al op kantoor van Fledderus

GRONINGEN – FC Groningen is als twaalfde geëindigd het afgelopen jaar. Geen prestatie om al te trots op te zijn en al helemaal niet passend bij de ambities van de club. Peter Leeuwenburgh is onze doelman en dat is best een probleem. Een goede keeper is doorslaggevend. Wijlen voorzitter Renze de Vries begreep dat al halverwege de jaren 80. De even ambitieuze als ijdele voorzitter van FC Groningen wilde de nationale top bestormen en wist precies wat hij daar voor nodig had. Overigens was De Vries er veel aangelegen zijn doel te bereiken en weinig middelen werden niet ingezet. Het leidde tot de beruchte ‘zwartgeld’ affaire waardoor de roemruchte voorzitter zelfs enige tijd achter de tralies zat. De Vries had duidelijk ideeën en schroomde ook niet om harde beslissingen te nemen. De uiterst populaire trainer Theo Verlangen werd aan de kant gezet, want die zou niet competent genoeg zijn als trainer voor een top-drie ploeg. De jonge Han Berger werd gehaald en die kreeg als eerste opdracht de held van de achterban, doelman Johan Tukker te vervangen. Die was in de ogen van De Vries niet goed genoeg voor de gedroomde toekomst van de bewoners van het Oosterpark, de top van de eredivisie. Een goede doelman, daar begint alles mee, was de visie van De Vries. Groningen had zich dat seizoen gekwalificeerd voor Europees voetbal. Niet alleen het land, maar ook Europa moest veroverd worden.

FC Groningen heeft een historie op het gebied van uitstekende doelmannen met Azing Griever en Tony van Leeuwen en dus werd in de geest daarvan geprobeerd de keeper van het nationale elftal Piet Schrijvers naar Groningen te lokken. De Vries wilde de hypotheek op zijn huis niet overnemen en dus kwam niet Schrijvers, maar werd de talentvolle doelman Harry Schellekens los geweekt bij NEC. Hij maakte de verwachtingen overigens niet waar en vertrok na twee jaar. Berger wisselde Schellekens zelfs een keer in de rust, iets wat Buijs het afgelopen seizoen ook best eens had kunnen doen met zijn doelman. Ajax-doelman Sjaak Storm verving Schellekens en daarna volgden nog een aantal bijzonder waardige doelmannen zoals Patrick Lodewijks, Roy Beukenkamp en de onvergetelijke Luciano Da Silva. De laatste zeven jaren stond Sergio Padt onder de lat. De zeer geliefde doelman wisselde sterke en uiterst zwakke momenten met elkaar af en schopte het nog tot reserve doelman bij Oranje. Inmiddels staat Peter Leeuwenburgh al een seizoen onder de lat. Hij is de man die zijn vrouw beschuit op bed brengt, haar voeten ’s avonds masseert en haar de hele dag temperatuurt als ze ziek is. Een lievere man loopt er waarschijnlijk niet rond in het betaalde voetbal. Hij heeft echter één probleempje: hij kan niet zo goed keepen. Padt is vergeleken met de lange sluitpost een wereldkeeper en dat was hij duidelijk niet. Terug naar Leeuwenburgh: ballen door de benen, lucht happen bij diepe ballen en hyperventileren bij ieder schot op doel of hoekschop. En niet alleen hij. Van spelers tot publiek, iedereen houdt de adem in wanneer een tegenstander op doel dreigt te schieten.

Om over de opbouw nog maar te zwijgen. Hij heeft de houding van een jongetje dat voor het eerst naar zwemles wordt gebracht en niet precies weet in welk bad hij verwacht wordt. Een goede keeper pakt punten voor de club, kijk naar Courtois tijdens de Champions Leaque finale. Een goede doelman geeft leiding. Straalt vertrouwen uit, laat de verdediging beter functioneren en daarmee het team. Hij heeft de club het voorbije seizoen punten gekost en had geluk dat reserve-doelman Jan Hoekstra ook niet overtuigde in de wedstrijden dat hij de kans kreeg. Leeuwenburgh valt niets te verwijten. Fledderus is de man die hem heeft gehaald. Fledderus vloog naar Zuid-Afrika en bekeek hem dagen lang achtereen en was zo onder de indruk dat hij hem onder de arm mee het vliegtuig in nam richting Groningen en beloonde met een vet contract. De technisch directeur wil de beste TD van het land worden en waarschijnlijk van de wereld. Ik heb een advies voor hem om dat nobele streven te bereiken: ken je kracht, maar vooral ook je zwakheden. Leeuwenburgh is niet zo’n goede keeper en van keepen heeft Fledderus geen verstand.