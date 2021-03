Producten voor Voedselbank Westerkwartier dankzij geslaagde actie kerk Enumatil

ENUMATIL/WESTERKWARTIER – Afgelopen week werden er in Enumatil, Den Horn, Niekerk en Oostwold producten ingezameld voor de Voedselbank Westerkwartier. Dit was een initiatief van de Kerk in Enumatil. Verschillende inwoners uit de omgeving wisten de inzamellocaties in de dorpen te vinden, waardoor er vele goederen zijn ingezameld. “In totaal zijn er dertig kratten vol en ook nog een aantal tassen en dozen bij ons terechtgekomen”, vertelt Bert Compaan van de kerk in Enumatil. “Dat is voor ons echt boven verwachting. In alle vier de dorpen bleef men gedurende de ochtend met voedsel komen. Een prachtig gebaar”. Uit Den Horn kwam zelfs een man met een flinke stationcar richting Enumatil met diverse goederen. “Helemaal vol met potten en allerlei dingen. Geweldig!”, aldus Compaan. Dankzij de geslaagde actie zijn de schappen van het depot in Grootegast straks weer goed gevuld!