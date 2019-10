Proef met e-bikes verlengd tot 21 maart

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld is op 12 maart van start gegaan met de rij2op5 fietsstimuleringscampagne. In deze campagne kan iedereen die werkt of woont in Noordenveld 2 weken een E-bike of Speed Pedelec uitproberen.

Bijna 70% van de forenzen maakt gebruik van de auto om van en naar het werk te reizen, maar een ruime meerderheid woont op een goede fietsafstand voor een E-bike. Iedereen die in Noordenveld woont en of werkt kon de afgelopen 6 maanden deelnemen aan rij2op5 en zodoende kosteloos gebruik maken van een E-bike of een speed pedelec. De fietsen worden ter beschikking gesteld door Bike Life Roden en Stuurwold fietsspecialisten in Roden.

Over de afgelopen maanden zijn de fietsen 125 keer gereserveerd en hebben de E-bike’s en speed pedelecs nauwelijks stil gestaan. Werkenden in Groningen lijkt het vooral op te vallen. Van wel 85 verschillende bedrijven waar medewerkers werken wordt Groningen het meest vertegenwoordigd. 39% van de deelnemers werkt in Groningen. Verder werkten de deelnemers onder andere in Assen, Drachten, Leek en Haren. De langste woon-werkafstand met de fiets was een afstand van 50 km. De gemiddelde afstand van de deelnemers is 18,2 km. Einde van dit jaar is bekend of de deelnemers zijn blijven fietsen en hoe vaak. Of zij hun oude fiets weer hebben herontdekt of een nieuwe fiets, E-bike of speed pedelec hebben aangeschaft.

Ook de uitdaging aan gaan? De actie rij2op5 loopt tot 21 maart 2020!

Ga naar www.rij2op5.nl/kopvandrentheopfietse om gratis een E-bike of speed pedelec uit te proberen.