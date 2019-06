Programma Paardenshow Peize staat als een huis

Spo(r)tlight Peize

PEIZE – De achttiende Paardenshow in Peize is op handen. Aanstaande zondag 16 juni is het namelijk alweer zover. Heel Peize zal ongetwijfeld weer uitlopen voor dit jaarlijks terugkerende evenement, georganiseerd door het paardensportcomité van Volksvermaken Peize. Met paardenkenner Roelof Huizing nemen we het programma alvast even door.

Als lid van het paardensportcomité van Volksvermaken, is Roelof al jaren betrokken bij de organisatie van het evenement. ‘Er zitten zeven man in dat comité. Verder hebben we natuurlijk nog veel vrijwilligers die helpen bij de opbouw van het evenement.’ Roelof vertelt dat er dit jaar weer nieuwe aspecten zijn toegevoegd aan de Paardenshow. ‘Helemaal nieuw is Horseboarding. Dan ga je met een soort skateboard achter de paarden aan. Het is één van de vele spectaculaire rubrieken die we hebben’, zegt Roelof.

Want de Paardenshow in Peize wil zich richten op een breed publiek. ‘Niet alleen de paardenliefhebber kan hier terecht. We willen het voor iedereen interessant maken en dat doen we voor veel showrubrieken toe te voegen.’ Ook wil de organisatie zowel jong als oud bedienen. ‘Dit jaar hebben we daardoor meer vertier voor de kinderen. Onze gedachte is: als de kinderen tevreden zijn, blijven de ouders ook.’ Zo zijn er dieren die kunnen worden geaaid, kan men ponyrijden en rijdt er een huifkar door het dorp. ‘Die huifkar is er al achttien jaar bij en is ontzettend populair. Elk ritje zit hij vol.’

De kapstok waaraan de Paardenshow wordt opgehangen, zijn de tuigpaarden. Dit jaar komen de ere klasse regio Noord, de dames regio Noord en de 2-spannen regio Noord naar Peize. Ieder kwartier is er ‘iets anders’ dan sec paardensport. ‘We willen beslist niet dat het de hele middag tuigpaarden zijn. We willen een gevarieerd programma en dat is goed gelukt’, belooft Roelof.

Om 13:30 barst het spektakel los met springen en om 14:15 uur is er de Concours d’ Elegance in samenwerking met Rijden en Glijden. ‘Bij de Concours ‘d Elegance komen er veel oude koetsen aan bod. Zij houden overigens eerst een koetsentocht, die start vanaf Bunne en dan richting Peize komt’, zegt Roelof. ‘Aansluitend is er de Pas de Deux met Friese Paarden. Het vliegend tapijt is fantastisch voor de kinderen. Dit gaat ook vreselijk hard.’ Al met al noemt Roelof het programma een ‘succesforumule’.

Na nog enkele spectaculaire rubrieken, eindigt de Paardenshow met de stoelendans. Vervolgens wacht de organisatie slechts nog de schone taak om het Evenemententerrein aan de Brinkweg op te ruimen. Over parkeren hoeven de bezoekers zich overigens geen enkele zorgen te maken. Nabij het terrein is er genoeg parkeergelegenheid en alles is met borden aangegeven.

Financiering

Om het jaarlijkse festijn rond te krijgen, is de Paardenshow afhankelijk van sponsoren. ‘Wij zijn hen dan ook erg dankbaar’, zegt Roelof, die er aan toevoegt dat er ook jaarlijks een verloting wordt gehouden tijdens de Paardenshow. ‘Daar halen wij ook aardig wat inkomsten vandaan.’

Volledige programma

Rubriek 1 13.30 uur Springen

Rubriek 2 14.15 uur Concours d’ Elegance i.s.m. Rijden en Glijden

Rubriek 3 14.35 uur Tuigpaarden ereklasse regio Noord

Rubriek 4 14.50 uur Dressuur Pas de deux door het Friesen Team

Rubriek 5 15.00 uur Vliegend tapijt

Rubriek 6 15.10 uur Speed Rodeo met barrel race en pole bending

Rubriek 7 15.20 uur Tuigpaarden gereden door dames regio Noord

Rubriek 8 15.35 uur Demonstratie Horseboarding Holland

Rubriek 9 15.50 uur Show ridderspelen

Rubriek 10 16.00 uur Tuigpaarden 2-spannen regio Noord

Rubriek 11 16.15 uur Vliegend tapijt

Rubriek 12 16.25 uur Spectaculaire Cowboy show

Rubriek 13 16.35 uur Demonstratie door voltige vereniging de Ravenruiters

Rubriek 14 16.50 uur Tuigpaarden onder het zadel regio Noord

Rubriek 15 17.05uur Stoelendans

Wat: Paardenshow Peize

Wanneer: zondag 16 juni

Hoe laat: 13:30-17:00 uur

Info: http://www.volksvermakenpeize.nl/