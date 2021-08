Progressie FC Groningen, alleen doelpunten ontbreken nog

GRONINGEN – Afgelopen zaterdag speelde FC Groningen de tweede competitiewedstrijd van het seizoen. In de Euroborg, die sinds anderhalf jaar eindelijk weer gevuld was met publiek, speelde de Trots van het Noorden met 0-0 gelijk tegen FC Utrecht. Saai was het allerminst. De ploeg van trainer/coach Danny Buijs legde een prima wedstrijd op de mat en had zelf de beste kansen op de overwinning. Progressie ten opzichte van vorig seizoen en de wedstrijd tegen SC Cambuur was al duidelijk zichtbaar. Het enige wat nog ontbreekt is het maken van doelpunten en dat blijft natuurlijk het allerbelangrijkste in het voetbal.



FC Groningen begon afgelopen zaterdag met dezelfde elf spelers als in het duel tegen Cambuur. Toch was de organisatie ietwat anders. Daar waar Wessel Dammers vorige week nog op het middenveld speelde, had hij nu een meer verdedigende rol. Hierdoor was het de taak van Ahmed El Messaoudi, Azor Matusiwa en Tomas Suslov om het spel te maken en die vervulden zij, met name in de eerste helft, vrij aardig. Met prima combinatievoetbal werden bij vlagen goede aanvallen opgezet, waarbij Gabriel Gudmundsson en Mo El Hankouri nadrukkelijk bij betrokken waren. De aanvallers, Cyril Ngonge en Michael de Leeuw, werkten hard, maar hun kwaliteiten kwamen in een groot deel van de wedstrijd toch niet uit de verf. De Trots van het Noorden heeft met De Leeuw een speler die over het algemeen vrij gemakkelijk scoort. Laten we hopen dat zijn motor snel op gang komt. Het veldspel is namelijk prima, nu de doelpunten nog.



FC Groningen wil in eigen huis altijd aantrekkelijk en attractief voetbal spelen. Een 0-0 lijkt daar niet op, toch deed de Trots van het Noorden er alles aan om vooruit te voetballen. En dat tegen een club die, in ieder geval gezien de begroting, een klasse beter is dan de FC. FC Utrecht heeft de hele wedstrijd geen schot op doel geproduceerd. Dat betekent dat FC Groningen achterin als een huis staat. Dat de Utrechters wellicht een ‘off-day’ hadden? Vast. Het wordt zo langzamerhand allemaal wel erg toevallig dat zoveel tegenstanders tegen de Groningers een slechte dag hebben. Vorig seizoen was dat namelijk bij bijna elke overwinning van de FC het geval. Voor elke ploeg is het ontzettend lastig om tegen FC Groningen te voetballen. In aanvallend opzicht komen tegenstanders er bijna niet doorheen. Dat betekent niet dat je als ploeg dan een ‘off-day’ hebt, maar dat FC Groningen juist goed georganiseerd staat.



Het is voor de Trots van het Noorden te hopen dat de huidige selectie grotendeels intact blijft. Met dit team kan FC Groningen namelijk wel eens hoge ogen gooien in de Eredivisie. Een aanval doen op de top-3, zoals FC Utrecht dat vorig jaar zei, zit er zeker niet in, maar waarom kun je de klassering van afgelopen seizoen niet verbeteren? De stabiele basis die vorig jaar is gelegd, wordt nu verder uitgebouwd. Over de verdediging hoeft de FC zich geen zorgen meer te maken. Dat staat uitstekend. In aanvallend opzicht kan er nog voldoende beter, maar met het huidige spel is het een kwestie van tijd tot de doelpunten wél gaan vallen. Daarbij is het wel van belang dat er géén spelers meer verkassen. Een vertrek van onder andere Matusiwa, Gudmundsson en/of El Messaoudi zou wel eens vervelende gevolgen kunnen hebben. Gisteren werd bekend dat in ieder geval Ramon Pascal Lundqvist vertrekt. Daarnaast is er eveneens interesse in Patrick Joosten. Een versterking voor in ieder geval de breedte is daarom zeer welkom.



Een aanvallend FC Groningen gaan we naar verwachting komend weekend niet zien, als de ploeg van Buijs het in Eindhoven opneemt tegen PSV. De Trots van het Noorden zal flink in de verdrukking komen te staan, maar als de verdediging net zo sterk staat als afgelopen weekend, zit er wellicht een resultaat in. Collega David Stolk laat volgende week zijn licht schijnen op dat duel. Ook die week erna schrijft hij over de FC. Vanwege vakantie ben ik er namelijk even tussenuit.