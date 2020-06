Project zonnepanelen Zomerbad Peize op stoom

PEIZE – De werkzaamheden bij het Zomerbad Peize zijn gestart. In totaal komen er 432 zonnepanelen. Boomstronken zijn reeds verwijderd van het terrein dat nu braak ligt, waardoor de bouw kan beginnen. Inwoners van Peize en omstreken kunnen mee profiteren van de stroom die de zonnepanelen zullen opwekken. Inschrijven kan via http://www.noordseveld.nl/aanmelding-deelnemer-NoordseVeld-op-rozen/. Bellen kan ook naar Gerard Offringa (0645759235) of Cyriel Vandeursen (0646334467). De gemeente Noordenveld ging onlangs akkoord met een lening van één miljoen euro aan de coöperatie Noordseveld op Rozen. Dit geld wordt gebruikt voor de initiële financiering van soortgelijke projecten in Noordenveld waar bewoners in kunnen participeren. Dit laat zien dat de gemeente deze aanpak van harte ondersteunt, blij is met dit project en nieuwe projecten stimuleert. Een volgend project komt mogelijk op een of meerdere daken op het industrieterrein in Peize. Naar verwachting wordt dit project groter en kunnen er dan dus meer huishoudens profiteren van goedkope stroom.