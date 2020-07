Projectweken Hoera Noordenveld beloven vooral veel plezier

Twee weken leesbevordering in de zomervakantie

NOORDENVELD – In januari van dit jaar startte Hoera Noordenveld aan een nieuw lesproject met als doel het lezen van kinderen in groep 3 en 4 te bevorderen. Vanwege de coronacrisis wordt het project niet feestelijk afgesloten op de Albertsbaan, maar worden er middenin de zomervakantie twee leuke weken georganiseerd. Kinderen uit de groepen 3 en 4 kunnen zich aanmelden voor acht activiteiten, verdeeld over vier dagen. ‘We willen vooral het leesplezier van kinderen bevorderen’, vertelt Trijn Riks namens de organisatie. ‘Als je weinig leest, verdwijnt het naar de achtergrond. Wij willen juist niet dat lezen een strijd wordt.’

Inmiddels is Hoera Noordenveld al twee jaar bezig op zeven scholen in de gemeente Noordenveld. ‘We zijn in die tijd van vijf naar veertien vrijwilligers gegaan’, weet Itie van den Berg. Vrijwilligers komen onder andere bij leerlingen thuis om hen te helpen met lezen. ‘Het vrijwilligerswerk is erg leuk en dankbaar. En je ziet bovendien dat kinderen stappen maken met lezen.’

Belangrijk, vinden zowel Riks als Van den Berg. ‘Door kinderen leesplezier bij te brengen, verhoog je de kans dat ze blijven lezen en dus minder snel laaggeletterd raken’, zegt laatstgenoemde. ‘In de groepen 3 en 4 is leesplezier ontwikkelen erg belangrijk. Je moet er dan al enige affiniteit mee krijgen. Dat doe je vooral door veel te lezen, meters te maken.’

Daarbij moet lezen vooral een pretje zijn. ‘Het project heet Hoera, dus aan ons de taak om te laten zien hoe leuk lezen kan zijn. Iemand die het niet leuk vindt, zal het uit zichzelf niet gauw doen. Dan verdwijnt lezen naar de achtergrond, waardoor het een strijd kan worden. Dat willen wij niet. De laatste jaren is laaggeletterdheid zeker niet afgenomen in onze maatschappij. Er is bovendien veel verborgen laaggeletterdheid. Dat baart zorgen’, aldus Van den Berg. En dat terwijl lezen onverminderd belangrijk blijft. ‘Vroeger had je een contactpersoon bij de bank die je kon helpen, nu moet je meer en meer zelf doen. Dan is goed kunnen lezen essentieel.’

Het belang van lezen is dus groot. En juist Hoera Noordenveld weet met haar jaarlijkse project op een effectieve manier te laten zien hoe leuk het kan zijn. Dit jaar wordt er echter op een andere manier invulling aan het project gegeven. Geen feestelijkheden op de Albertsbaan, maar twee leuke weken in de zomervakantie. ‘Tijdens die dagen komen deelnemende kinderen op allerlei leuke locaties’, zegt Riks. ‘Bij de politie, het fitnesscentrum, een molen, het Scheepstra Kabinet: veel instanties in de regio doen mee. Kinderen doen daar dan allerlei leuke activiteiten, waarbij lezen uiteraard de rode draad vormt.’ Via een route die de kinderen samen met hun ouders kunnen lopen of fietsen, komen ze zo op verschillende plekken.

Omdat de coronamaatregelen nog steeds gelden, zullen kinderen in kleine groepen worden opgedeeld. Hiervoor worden nog begeleiders gezocht. ‘We willen graag twee begeleiders per groepjes, dat zou ideaal zijn.’

De Noordenveldse Uitdaging heeft inmiddels haar hand uitgestoken en helpt de vrijwilligers van het Hoera project. Verder doet ook burgemeester Klaas Smid een duit in het zakje, door te komen voorlezen. ‘Dat maakt het toch extra spannend’, meent Riks. ‘Een burgemeester met een ketting om, die komt voorlezen. Dat is toch stoer?’ Datzelfde geldt voor een bezoekje aan het politiebureau. ‘Op die manier wordt het nóg leuker om een politieboek te lezen. Een stukje extra beleving.’

Hoera werkt nauw samen met de Noordenveldse scholen. Van leerkrachten horen ze vaak positieve geluiden met betrekking tot de taalontwikkeling. ‘Het verschilt natuurlijk per keer, maar er zijn voorbeelden van kinderen die meer lezen’, zegt Van den Berg. ‘De laatste tijd konden veel vrijwilligers in mindere mate bij de kinderen langs. Hierdoor kan het zijn dat ze iets minder zijn gaan lezen, al gingen sommige vrijwilligers ook wel digitaal door. We hebben geprobeerd in beeld te blijven en daarom vinden we het ook zo belangrijk om die twee weken in de zomervakantie wat te organiseren.’

Hierbij richt Hoera zich vooral op de kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, wat betreft lezen. ‘We hebben daarover contact met scholen. Zij geven kinderen informatie mee over de activiteiten die we zullen organiseren’, zegt Riks. ‘Het gaan sowieso twee hele leuke weken worden, waarin we gaan laten zien hoe leuk lezen is. Dát is het belangrijkst.’

Op dinsdag 28 juli, donderdag 30 juli, dinsdag 4 augustus en donderdag 6 augustus, vinden de activiteiten plaats. Aanmelden kan via trijnriks@gmail.com.