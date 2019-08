Protestactie omwonenden Dolle Geit

ZEVENHUIZEN – Omwonenden van geitenbedrijf De Dolle Geit in Zevenhuizen hebben onlangs een protestbord geplaatst. Met dit bord hopen de omwonenden de gemeentelijke politiek te motiveren zich hard te maken voor een uitbreidingsstop. Waar reeds negen provincies al hebben aangegeven eerst te wachten op een vervolg onderzoek van de RIVM, alvorens in te stemmen met uitbreiding, heeft de provincie Groningen nog geen voorlopige geitenstop. Met de tekst ‘1900 geiten maken mensen ziek, politiek dit is kritiek’, hopen omwonenden alsnog op een duidelijk antwoord vanuit de politiek.