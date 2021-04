Protestantse Kerk Leek zamelt in voor Kledingbank Maxima

LEEK – Afgelopen week werd de Kledingbank Maxima Westerkwartier verrast met meer dan honderd spijkerbroeken en het dubbele aantal stuks ondergoed. Deze kledingstukken zijn in de afgelopen weken ingezameld door de Protestantse Kerk in Leek (PGLO). De actie komt voort uit de Veertigdagentijd voor Pasen. “We hadden de actie om ‘de naakten te kleden’, wat gebaseerd is op een Bijbelse tekst”, vertelt Andre de Jong van de PGLO. “De mensen van onze kerk hebben massaal nieuwe kleding ingezameld, wat we afgelopen week overhandigd hebben aan de Kledingbank”. Bedrijfsleiders Gré Schonewille en Martha Oostenbrug zijn uiteraard ontzettend blij met de nieuwe kleding. “Dit kunnen we heel goed gebruiken, bedankt!”