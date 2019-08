Provinciale weg Peizermade en Peize tijdelijk dicht

PEIZE – Van 2 tot en met 20 september is de N372 in Peizermade afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Er wordt nieuw asfalt aangebracht en een deel van het fietspad wordt verlegd. Tijdens de werkzaamheden is een omleidingsroute via Leek en de A7. (Brom) fietsers zullen weinig hinder hebben tijdens de werkzaamheden.

Openbaar vervoer

De lijnbus van Qbuzz (lijn 4) blijft wel gewoon rijden via een apart aangelegde weg. Houd daarom wel goed de mededelingen op de bushalte in de gaten. Meer informatie staat op de website van Qbuzz.