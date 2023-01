Publiek weer welkom tijdens negende editie Top 2000 Kornhorn

KORNHORN – De negende editie van de Top 2000 Café Live in Kornhorn komt dichterbij en in tegenstelling tot vorig jaar mag het dit jaar weer met publiek op donderdagavond 29 december. Een gegeven waar de organisatie maar wat blij mee is, want met publiek is er toch veel meer leven in de brouwerij in ’t Hornhuus.

De afgelopen twee edities verliepen door corona online en dat was toch wel een hele andere beleving vertelt Lieuwe van der Molen namens de organisatie.

‘Je wilt het natuurlijk door laten gaan en een beetje creatief zijn in zo’n tijd, maar dit moet je niet voor langere tijd op deze manier doen. We zijn blij dat we het vanaf nu weer op de ouderwetse manier kunnen aanpakken met z’n allen. Iedereen geniet op zo’n avond van de sfeer en dat is toch een heel andere beleving.’ Uiteraard kan er ook dit jaar weer gestemd worden voor de Top 10 van Kornhorn. Iedereen kan vijf nummers kiezen van de Top 2000. Naast de aandacht voor de Top 2000 bestaat de avond één en al uit muziek en zullen er ook live optredens plaatsvinden. De muziekliefhebber wordt zogezegd op z’n wenken bediend.

Als vanouds wordt de muziekquiz samengesteld door Jacob Veenstra die net als Tjalling Hijlkema (deejay), Martijn Smid (zang en gitaar) en Hylke van der Heide (toetsenist) deel uitmaken van de organisatie. Los van de quiz en nummers uit de Top 2000 wordt er ook een kort interview gehouden met ‘de lijstduwer’ die zijn of haar favoriete muziek en favoriete nummer zal promoten. Wie wil deelnemen aan de quiz kan daarvoor op terecht op de Facebook-pagina van het evenement.