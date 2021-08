Puddingbroodjes en Berliner bollen bij de Hoeksteenkerk

LEEK – In plaats van de traditionele rommelmarkt bij de Hoeksteenkerk organiseert de rommelmarktcommissie dit jaar op zaterdag 11 september een verkoop van puddingbroodjes en Berliner bollen. Tijdens de rommelmarkten was de verkoop van puddingbroodjes en Berliner bollen altijd zeer succesvol. Vele broodjes en bollen werden verkocht voor het goede doel. Nu de rommelmarkt dit jaar niet doorgaat vanwege de coronamaatregelen, wil de rommelmarktcommissie de lekkernijen toch aanbieden. De puddingbroodjes en Berliner bollen kosten 1,20 euro per stuk. Vijf stuks kosten 5,50 euro en voor 10 euro zijn tien broodjes of bollen verkrijgbaar. Om te weten hoeveel broodjes en bollen de bakker moet maken is het wel van belang om de bestelling vooraf te mailen naar puddingbroodjes@rommelmarkt-leek.nl. Bestellingen moeten uiterlijk woensdag 8 september om 18.00 uur binnen zijn. Op zaterdag 11 september kunnen de bestellingen tussen 10.00 en 14.00 uur opgehaald worden bij de Hoeksteenkerk aan de Lindensteinlaan 1 in Leek. Meer informatie is te vinden op www.rommelmarkt-leek.nl.