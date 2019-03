Pumptrack goed ontvangen, maar locatie blijft een vraag

VEENHUIZEN – Op initiatief van een aantal buurtgenoten kwam vorige jaar de wens naar voren om op het speelveld van de Leemakkers een Pumptrack te bouwen. Een Pumptrack is een kleine fietscrossbaan geschikt voor BMX fietsjes. De gemeente Noordenveld en Welzijn in Noordenveld denken positief mee over dit voornemen. Onlangs was er bij dagbesteding ‘Bij de Buren’ een inloopbijeenkomst voor de buurt. Jong en oud waren welkom.

De reacties over de aanleg tot een Pumptrack waren allen positief. Discussie was er wel over de locatie. Een aantal buurtgenoten vreesde overlast van hangjeugd en een te sterke aantrekkingskracht van gebruikers van buitenaf het dorp. Liever zag men een mooiere speeltuin met meerdere nieuwe toestellen op het grasveldje van de Leemakkers. Voor de aanleg van de Pumptrack werden alternatieve locaties aangedragen die verder van bewoning aflagen. Een Pumptrack is welkom, want het verbreed het aanbod van speelmogelijkheden voor de kinderen in het dorp.

Was u er niet bij, maar heeft u wel ideeën, dan kunt u mailen met Renske van der Wal van de gemeente via r.vanderwal@gemeentenoordenveld.nl of contact op nemen met het buurtwerk van WiN Bob Hulshof 050 3176500.