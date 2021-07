RODEN – Onlangs eindigde de verkorte voorjaarscompetitie voor de jeugd. Na drie wedstrijden eindigden de D1 en de E2-pupillen bovenaan in hun poule, wat een knappe prestatie is van deze oranje tijgers. De korfbalvereniging is blij dat de jeugd nog een kleine competitie kon spelen na alle coronabeslommeringen. Hopelijk kunnen alle teams na de zomervakantie weer in competitieverband aan de slag.