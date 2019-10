Pure chocolade Natuur

Puur natuur

Vlak voor mijn zomervakantie werd ik door Mathijs, redacteur van De Krant, gebeld. “We zoeken een nieuwe auteur voor de rubriek Puur Natuur, is dat iets voor jou?”. Ik liep in mijn hoofd al op het strand van het Deense Mön. Spierwitte krijtrotsen uit de gelijknamige geologische periode met eindeloze keienstranden vol fossielen. Dat werd dus snel schakelen. Puur Natuur… Wat is puur natuur? “Ja, leuk”, zei ik gelijk “maar ik wil wel weten wat jullie van mij verwachten”.

Ik loop in de winkel voor de dagelijkse boodschappen als mijn oog op een veelkleurig chocolade schap valt. Ha, daar ligt een reep pure chocolade. 100% pure chocolade was mijn eerste gedachte. Maar nee, repen met 75% chocolade of 55% chocolade blijken ook ‘puur’ te zijn. En dan zijn er ook nog niet pure repen met witte- en melkchocolade met en zonder hazelnoten of rozijnen. Verleidelijk lekker, maar ik laat ze toch liggen.

In het zonnetje, op een door zeewater gebleekte boomstam op het keienstrand van Mön, begon het denkproces. Puur natuur. Hebben wij in Nederland nog puur natuur? Wat is dan puur natuur? Elke vierkante centimeter in ons kikkerland is toch over de kop gegaan? Een plantje dat groeit tussen de stenen? Een ree in het veld? Nieuwe, door mensen gemaakte natuur zoals de Oostvaardersplassen of de ‘nieuwe wildernis’ waar natuurorganisaties zo hard aan werken. Het Norgerholt dat bekend staat als een soort Oerbos? Ik moest weer aan de repen chocolade denken.

Tijdens het gesprek met de redacteur en uitgever van Media Totaal Noord werd er meer over hun ideeën duidelijk. “Een koppeling met jouw natuurfoto’s zou mooi zijn en natuur mag je zien in de brede zin van het woord.” Dat stemde mij gerust. Natuur en landschap zijn voor mij aan elkaar gekoppeld. Daarnaast is natuur vervlochten met actuele thema’s zoals duurzaamheid en waterkwaliteit. Maar ik ben niet van het opgeheven en terechtwijzende vingertje. Iedereen maakt zijn eigen keuzes daar zijn we over het algemeen oud en wijs genoeg voor.

Ik ben er uit. Ik ga de rubriek ‘Puur Natuur’ vullen met foto’s en teksten over natuur en wat daar mee samenhangt. Een soort pure witte melkchocolade met hier en daar een hazelnoot en rozijn.