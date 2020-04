EEN – Waarom zou je naar de bollenstreek moeten voor prachtige tulpenvelden? Tussen Een en Norg genieten voorbijgangers de afgelopen tijd van een kleurrijk tulpenveld. Juist in deze tijd is het heerlijk om er even op uit te trekken, zo dacht ook de vader van Anna en Roos. Samen met de twee meiden trok hij eropuit, om de kinderen te laten genieten van al het moois. Daarbij bleven de dames uiteraard keurig tussen de rijen tulpen in, alwaar zij zichtbaar genoten van al het moois. Puur lentegeluk in een tulpenveld.