Puur natuur – Moord, twist en liefde

Moord, twist en liefde

Er is een moord gepleegd in onze tuin en de dader is nog niet gevonden. Inmiddels is de hulp van meerdere instanties en detectives ingeschakeld. Tot op heden helaas nog zonder resultaat maar er zijn al wel enkele verdachten in beeld.

In onze tuin vond ik, op de grond, een levende hommel maar zonder achterlijf. Het enige dat over was, was een borststuk met kop en poten. De poten bewogen nog langzaam maar hielden daar na korte tijd mee op. De hommel was morsdood. Schichtig keek ik om me heen maar ik was, voor zover ik kon zien, het enige levende wezen in de tuin. Wie had deze gruwelijke actie op zijn geweten?

Ik heb het slachtoffer op de foto gezet en naar Stichting Eis, het Kenniscentrum Insecten, gestuurd. Ook daar bleef men in het ongewis. Vervolgens de foto’s op het internet geplaatst in de hoop dat iemand mij kon helpen. Naast de nodige zwarte humor kwam er geen oplossing. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de hommel is gepredeerd door een vogel. Met andere woorden, door een vogel is opgevreten. Maar de dader is nog steeds niet gevonden.

Afgelopen weekend was de Nationale bijentelling. Vanzelfsprekend heb ik alle bijen en hommelbewegingen in onze tuin nauwlettend gevolgd. Mijn aandacht werd echter steeds opgeëist door een zweefvlieg. Brommend hing hij stil in de lucht, naast mijn oor. De behendige vlieger vloog zo nu en dan, als door een wesp gestoken, in een haakse hoek opzij of vooruit. Om vervolgens weer stil in de lucht te blijven hangen. Boven zijn territorium. Wat een acrobaat is dat. Toen kwam een tweede zweefvlieg de tuin ingevlogen. Hommeles…. De zweefvlieg naast mijn oor veranderde in een ware straaljagerpiloot. Met enkele snelle vliegacties werd de indringer uit de tuin verjaagd.

Vervolgens bezocht een prachtig oranjetipje onze tuin. Schijnbaar ongecontroleerd fladderde de vlinder rond op zoek naar nectar. Vlinders hebben iets ontwapenends. Over de schutting kwam plots een tweede oranjetipje aangevlogen. Hommeles… In de lucht volgde een schermutseling van twee om elkaar fladderende vlinders die al rollebollend uit het zicht verdwenen.

Alsof het nog niet genoeg was geweest volgde een kool- en pimpelmezengevecht in de tuinarena. Hommeles… Met veel gekwetter en schijnaanvallen eisten ze beiden het betonnen vogelhuisje in de Japanse sierkers op. Het ging er ruig aan toe. De pimpelmezen hebben gewonnen.

Na een heftig dagje tuinnatuur, besloot ik tot rust te komen in het bos. ‘Mijn’ reeën gedag zeggen bij ondergaande zon. Heerlijk vind ik dat. Sluipen over een zandpad bij het oranje licht van de ondergaande zon. Het begon al te schemeren toen ik het koppeltje pas vond. Met z’n drieën, grazend in een met houtwallen omzoomd weiland. Twee reebokken en een geit. De ene bok is duidelijk groter dan de ander. De kleinere is een jaarling van het afgelopen jaar. Plotseling loopt de oude bok naar de jonge bok en ramt z’n gewei in het achterste van de jaarling. Hommeles… Wat volgde was een wilde achtervolging in volle sprint door het weiland. Het is lente en de territoria worden weer ingenomen. De oude bokken dulden geen jonge bokken bij hun geit en verjagen de jaarlingen uit de wintersprong.

In het donker reed ik naar huis. Thuis eerst een kop koffie gezet. Vervolgens de tv aan. Opsporing verzocht, Rijdende rechter? Nee, vandaag genoeg moord en twist gezien. Boer zoekt Vrouw dan maar. Niet mijn programma maar ik ben toch even ‘blijven hangen’. Het is duidelijk lente, de liefde hangt in de lucht. Wie gaat de boer of de boerin veroveren? Ook op tv worden duidelijk piketpaaltjes geplaatst en territoria afgebakend.

April 2020 Andre Brasse