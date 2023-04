Puur Natuur – Nesteldrang

Onlangs vertelde een kennis dat zijn vrouw zwanger is. Ze zijn dolgelukkig en al begonnen met het inrichten van de babykamer. Er is wat geschoven in de kamers, waardoor een kamertje kon worden vrijgemaakt. Nieuw ledikantje, nieuwe commode, kwast verf op de muur, etc. Ze hebben duidelijk last van nesteldrang. Er worden flink wat spullen aangeschaft en naar de babykamer gesleept. Hij weet het al wel, maar wil nog niet zeggen of het een jongen of meisje wordt.

Onze geveerde vogelvrienden vertonen in het voorjaar een vergelijkbaar gedrag. Ze hebben echter geen huis met kamers. Vogels zijn meer zwervers zonder vaste woon- of verblijfplaats. Maar ook vogels zijn op zoek naar een geschikte ‘babykamer’. De een maakt zelf een nest de ander kiest voor een nestkast om in te richten. En daar kunnen wij hen best bij helpen.

Vanuit onze woonkamer heb ik zicht op enkele nestkasten die ik buiten heb opgehangen. Vooral kool- en pimpelmezen inspecteren de nestkasten. Ik stel me voor dat pa en ma koolmees overleggen of de tijdelijke nestkamer goed genoeg is. “Wat denk jij ervan?” “Ziet er prima uit maar de ingang is niet echt ruim”. “Het uitzicht op de tuin is daarentegen fenomenaal en de aanvliegroute is goed”. “Ik doe nog een bezichtiging”. Mijn fantasie gaat aan de haal… Na de bezichtiging vliegen de koolmezen weg. Even later komen ze terug en gaan toch naar binnen. De nestkast is goedgekeurd en het verzamelen van de nestmaterialen kan beginnen.

Soms zie ik dikke vlokken hondenhaar op straat en in het bos liggen. Kennelijk is het voor sommige hondenliefhebbers gebruikelijk om tijdens het uitlaten de hond te kammen. Dikke plukken hondenhaar vliegen je om de oren en hangen in de struiken. Ik denk dan, doe dat thuis of in je tuin en ruim in ieder geval het haar van jouw hond op. Maar in het voorjaar denk ik daar iets anders over. Dan zie ik namelijk allerlei vogeltjes met de plukken hondenhaar wegvliegen. Ze maken er zachte nest(kast) bekleding van.

Een kennis vertelde dat ze iets dergelijks doet met de kattenharen. Na het kammen gaan de vlokken kattenhaar in een rekje naar der tuin, naast de pinda’s en ander vogelvoer. Ook op kattenhaar zijn de vogeltjes blijkbaar gek. Hoe raar het ook klinkt, want de kat lijkt hun grootste vijand. Dikke plukken gaan mee naar het nest. Misschien gebruiken de vogels dit haar wel als educatief materiaal. Om de jongen te leren “pas op voor dieren met deze vacht”. Tja, mijn fantasie slaat weer op hol maar toch, je weet het niet.

In enkele van onze tuinstoelen liggen schapenvachten. Regelmatig zie ik musjes en meesjes driftig aan de vachten plukken. Ze trekken de wol los en brengen dat naar hun nest. Lekker warm geïsoleerd nest denk ik dan maar. Onze hond, een Australian Shepherd, helpt hen daarbij. Het zijn van oorsprong herdershonden en ze doet haar naam eer aan. Ook de decoratieve schapenvachten in de woonkamer zijn niet veilig. Regelmatig moet ik een vacht uit haar bek losmaken want ze vindt het heerlijk om plukken wol uit de vacht te trekken. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Maar ja, het is en blijft een schapenhond. De losse stukken wol verzamelen we en hangen ze in de boom. Ook hiermee vliegen de vogels dankbaar naar hun nest.

Ik denk dat ik binnenkort maar eens bij mijn kennis op bezoek ga om hun ‘nestkamer’ te bekijken. Meestal verraad de kleur van de inrichting wel of het een meisje of jongen wordt. Hoef ik daar niet meer naar te vragen.

Andre Brasse – Puur Natuur april 2023.