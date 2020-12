Puzzel mee: ‘t Roderhart is opzoek naar Drentse plaatsnamen

NOORDENVELD – Wekelijks staat in de Krant een puzzel, verzorgd door Ouderenopvang ‘t Roderhart in Roden. Per abuis stonden de vragen er helaas niet bij. In onderstaande zinnen zit een Drentse plaatsnaam verborgen. Vul de juiste plaatsnemen in de grijze vakjes. De letters in de blauwe vakjes vormen het antwoord. Puzzel je mee?

Daar willen ze altijd het laatste woord hebben. Daar worden vast geen veulens geboren. Daar zijn allemaal verschillenden. Het Waterschap heeft daar weinig te doen. Welk meisje ligt daar in het turf?. Daar krijgt men het ook na werken. Michiel de Ruyter haalde daar zijn blauw geruite jas. Daar zijn de mensen slimmer dan slim. Daar liggen heel veel kei-bulten. Zal daar veel geslagen worden? Daar wil men geen vuile plafonds en muren. Zal daar een paard in de zaak staan?