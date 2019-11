Puzzelruilbeurs slaat aan

NORG – Het was de tweede keer in korte tijd dat de familie van der Wal het aandurfde om een puzzelruilbeurs te organiseren. En wederom kwamen er 30 bezoekers met tassen en handen vol puzzels op deze activiteit in De Brinkhof af. Welzijn in Noordenveld locatie Norg droeg zorg voor ondersteuning.

‘Het is fantastisch dat dit wordt georganiseerd,’ liet een bezoekster enthousiast weten. ‘Wat leuk dat jullie dat doen. Er wordt enorm veel gepuzzeld en die blijven dan na afloop maar op zolder liggen. Ik heb er nu vier mee en kan die ruilen tegen 4 nieuwere puzzels.’ Volgens familie van der Wal komt er in de wintermaanden een derde puzzelruilbeurs. ‘We hebben nu een vaste basisvoorraad in huis van ongeveer 60 puzzels. Inmiddels hebben we ook enkele spelletjes, zodat die ook geruild kunnen worden,’ aldus Albert van der Wal.