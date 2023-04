Puzzelstukjes vallen op zijn plek in de Brinkhof

NORG- Als er een frustratie is die de (On)Genode Gast deelt met de bezoekers van de ruilbeurs, dan is het wel dat ene puzzelstukje dat ontbreekt. ‘Dan gaat die in de kliko. Hup, weg ermee.’ Zegt Jantje van der Wal. Zij organiseert deze beurs samen met haar man Albert voor de 5e keer. Al gauw komt Suzanne Troost aangelopen met twee tassen vol puzzels. ‘Ik ben een oud-collega van Albert. We werkten samen bij I-Werk in Assen. Hij nodigde mij uit.’

De (On)Genode Gast heeft het geduld niet om een puzzel te leggen en is benieuwd waarom het zo leuk is. ‘Ik houd vooral van puzzels met verrassingen, zoals die van Jan van Haasteren’, vertelt Suzanne. ‘En de special editions.’ Albert is ondertussen aan het turven, een hele puzzel. ‘We hebben nu al 35 bezoekers en beginnen net. Elke editie zijn er wel 80 mensen die komen.’ De samenstelling is wisselend. Jong en oud graaft door de vele puzzels. Het concept is simpel. De organisatie legt een berg puzzels neer en de belangstellenden kunnen met gesloten portemonnee puzzels omwisselen. Albert en Jantje begonnen in Assen en wilden ook in Norg een ruilbeurs opzetten. Albert is al een tijd uitgepuzzeld, maar zijn vrouw is erg actief. ‘Vooral die van Ot en Sien, oude puzzels. Dat vind ik geweldig. Ik lijst ze in en hang ze op.’ Er hangen nu ruim tien puzzels aan de muur bij de familie Van der Wal. De (On)Genode Gast weet niet zo goed waar de uitdaging in zit. Het aantal of de afbeelding. ‘Vorige keer was er iemand met 30.000 stukjes. Dan heb je de hele woonkamer vol,’ vertelt Albert vol enthousiasme. In de verte komt een treintje van bewoners van het verpleeghuis aangewandeld. Ze turen in de woestijn van puzzelstukjes en strandden neer bij een tafel waar mooie toeristische kiekjes op staan. Een van hen is Linie Veenstra-Oosting. Slechts 93 lentes jong. Ze is niet de oudste bezoeker. Volgens Jantje komt er nog een mevrouw vanmiddag van 100 jaar. Mevrouw Veenstra-Oosting haalt de ene na de andere herinnering op. ‘Kiek, hier ben ik geweest. En dizze, hier ook.’ Met haar vriendinnen neemt ze haar avontuurlijke leven door. Later wendt ze zich naar de (On)Genode Gast. ‘Mien man kreeg van zien ouders een BSA. Hij was 21, ik 19. ‘Mevrouw achterop en voorop Tinus?’ ‘Wat bedoelt u?’ ‘Tinus op de BSA?’ Nee, zo heette haar man niet. Maar goed, de BSA. ‘We reden via Arnhem deur noar Limburg. Steeds verder en verder. Luxemburg, België. Loater een stationwagen met matras. Duutsland, Frankriek. Op ’t eind een camper. De Noordkaap, Oostenriek, Zwitserland.’ Ze ratelt maar door. De (On)Genode Gast kan het bijna niet meer bijhouden met pen en papier, maar het is zo interessant dat de oren gespitst blijven. ‘Koken in Noorwegen, wandelen in Oostenriek. Veurige week nog 5 uur gewandeld met een kar.’ In het hoofd van de (On)Genode Gast speelt zich een verhaal af over een levensreis van een jonge dame, bijna twintig jaar oud die de wereld ontdekt. En steeds een stukje verder. Het vervoer wordt luxer, de omgeving mooier, de wind frisser en de zomer warmer. Herinneringen die voor altijd zijn opgeslagen in haar hoofd en in de fotoboeken van haar porseleinkast. Afsluitend met een wandeling op haar 93e, nog steeds vastberaden te blijven ontdekken. Ze heeft heimwee. Heimwee naar al die mooie plekken. Kinderen heeft ze nooit gehad, haar man is niet meer. Haar leeftijd zegt haar niet veel. ‘Ik wil zo groag eens weer naar dizze plek.’ In haar handen een puzzel van 1000 stukjes dat een herberg toont, onderaan een waterval die het mosgroene gebergte van Zwitserland doorklieft. De (On)Genode Gast is licht geroerd. Dit is niet alleen een plek waar puzzels worden verhandeld. Het is een plek waar herinneringen terugkomen, waar puzzelstukjes op hun plaats vallen.

Wat: Puzzelruilbeurs Norg

Waar: De Brinkhof Norg

Wanneer: 6 april 2023