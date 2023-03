Queen Must Go On terug in Pompstee Roden op 18 maart

RODEN – Na een uitermate succesvol jaar met drukbezochte festivals en een uitverkochte theatertour keert de band terug naar de Pompstee Roden. Queen Must Go On kreeg afgelopen jaar snel landelijke bekendheid door het winnen van het SBS 6-programma ‘The Tribute, Battle of the Bands’. De jury, bestaande uit Angela Groothuizen, Cesar Zuiderwijk en Spike van Zoest, werden samen met het publiek omvergeblazen door de goede performance en energie van de band.

Na het bekendmaken van de datum 18 maart waren de zogenaamde Early Bird tickets binnen enkele uren uitverkocht. Early Bird tickets zijn de eerste gelimiteerde tickets en slechts een korte periode beschikbaar. De normale tickets zijn nog steeds te koop via www.pompstee.nl Queen Must Go On brengt je de complete Queen ervaring vol overgave! Vier gepassioneerde en ervaren muzikanten brengen een ode aan Freddie Mercury, Brian May, John Deacon en Roger Taylor. Voor de echte Queen sound wordt gebruik gemaakt van dezelfde instrumenten en versterkers zoals Queen die ook gebruikte, voor een nog authentieker gevoel. Queen Must Go On neemt je mee terug naar de gouden jaren van rock en pop. Alle hits zoals ‘Don’t Stop Me Now’, ‘We Are The Champions’, ‘Bohemian Rhapsody’ en natuurlijk ‘The Show Must Go On’ komen voorbij, maar ook nummers uit de begintijd van de band. Meer informatie over het evenement, Queen Must Go On in Concert, is te vinden op www.pompstee.nl Tickets zijn ook te koop via de website van de Pompstee zolang het evenement niet is uitverkocht.