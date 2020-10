Raad van Noordenveld – Haperende livestream en een open dak

Een raadsvergadering op een Champions League-avond. Ik zag de bui al hangen. Vorig jaar meed ik een dubbele agenda, vanwege het simpele feit dat Ajax op donderdag speelde. Dit jaar weer op dinsdag en woensdag dus. Derhalve vreesde ik vanaf negen uur mijn aandacht te moeten verdelen tussen de raad en de ArenA. Niets bleek minder waar. Met de tv op de achtergrond zag ik hoe de vergadering zo’n vijftig minuten duurde en nog vóór negen uur klaar was. Een verslag van een combi-avond.

Laptop aansluiten, koffie zetten. Het is vijf voor acht. Ik ben al zo lang niet meer op het gemeentehuis geweest, dat ik me niet meer kan voorstellen hoe de vers gezette koffie daar smaakt. Dan maar Senseo. Daar wordt vaak lullig over gedaan, maar mij zal je niet horen klagen. Goede koffie is voor Italianen. Nederlanders zijn Douwe Egberts gewend. Smakeloze koffie voor een smakeloos land.

Met koffie, pen en papier in de aanslag, nestel ik mij achter de laptop. Exact acht uur. De timer tot de livestream is afgelopen. ‘Start nu’ aanklikken. Een lege raadszaal. Of nee, een bijna lege raadszaal. Alleen raadsadviseur Henriëtte zit er. Vreemd. Een blik op de tv zonder geluid. Real Madrid komt op 1-3. Mooie goal van Modric. Kan het nog?

Twee minuten later. Nog steeds geen beeld. Henriëtte belt, met wie weet ik niet. Ik plaats een tweet. Rik van der Es in de cc. Die kijkt ook altijd. Ook hij heeft geen beeld. Jeroen Kruims reageert. Wordt aan gewerkt. Real dringt aan. Geloven ze er nog in?

Een bekende stem uit de laptop. Onmiskenbaar Rikus Koopman. De livestream doet het. Robert Meijer krijgt het woord. Is ergens verbolgen over. Waarover? Geen idee. ‘Ik had het al verwacht’, moppert hij. Nog steeds geen idee waar hij het over heeft.

Hé! 2-3. Real komt terug. Zou het dan heus? Een comeback in de maak? Bertus-Jan Epema aan het woord. ‘Als agendacommissie hebben we iets niet goed gedaan.’ Tiemen Ensink beaamt dat. Grote kans Shaktar. Courtois redt.

Jan ten Hoor aan het woord. Even wat rechtzetten. De griffier was te enthousiast geweest. Veenhuizen behoort nog niet tot de Werelderfgoedlijst. Dat is iets voor later. Ging om de BNG Erfgoedprijs. Foutje bedankt.

Real zet nog eens aan. Robert Meijer laat doorschemeren dat niet alleen zijn politieke kleur oranje is. Ook zijn bank is oranje. Zijn we nog geen steek verder. ING of Rabo? De koffie is op. De wind beukt tegen de ramen. Zou het dak van de ArenA vanavond dicht blijven?

Op het scherm van mijn laptop zie ik de zwevende hoofden. Eén praat, de rest luistert. Achtergronden verschillen. Jos Darwinkel drinkt thee. Denk ik. Moet haast wel. Of Rivella. Zou mij het ook. Oei, daar is-ie al. 2-4 voor Shaktar. Chris Koeneman gaat inspreken. 2-4 afgekeurd, buitenspel.

Koeneman wil een subsidie voor Beweegdorp Norg. 37.500 euro, structureel. Veel geld voor een gemeente in deze huidige tijd. Sowieso veel geld. 37.500 euro. In Hongarije koop je er een leuk huis voor. Is mij tenminste verteld, of het klopt weet ik niet. Je kunt er in ieder geval van op vakantie. Griekenland ofzo. Schijnt mooi te zijn in deze tijd van het jaar. Schijnt, ben er nog nooit geweest. Net zomin als in Hongarije. Zal er dit jaar wel niet van komen ook.

Real dringt weer aan. Vinicius wil een penal. Gebeurt niks, opstaan. Jacco Thijen spreekt in. De voorzitter van KV Noordenveld wil een kunstgrasveld. Nee wacht, hij wil er twee. Militao geel. Gebeurde niet zoveel. Jankerds die voetballers. De korfbalvereniging kan zo niet lang meer door, stelt Thijen. ‘De bond wil dat korfbalclubs op kunstgras spelen.’ 3-3! Dan toch! Wie is dat bleke ventje? Valverde? Dacht dat dat een wielrenner was. Het kunstgrasveld delen met VV Roden? Thijen ziet er niets in. Heeft geen zin. De VAR gaat er naar kijken. Ik ook. Ik zie het al. Vinicius loopt hinderlijk buitenspel. Die wordt afgekeurd. Thijen beantwoordt nog wat vragen. Over Roden-Zuid en een mogelijk sportcluster. Scheidsrechter gaat kijken. ‘Er wordt al jaren gesproken, maar het schiet niet op’, zegt Thijen. De scheids keurt hem af. Blijft 2-3.

Lijst met toezeggingen. Niks aan toe te voegen. De klok nadert tien voor negen. Ten Hoor sluit de vergadering. Scheidsrechter Jovanovic fluit af. Real verliest, de raad is klaar. Nog tien minuten voordat Ajax begint. Het waait in Amsterdam, maar het dak is open. Bikkels zijn het.

