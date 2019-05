Raad van State geeft groen licht Oosterveld

‘We kunnen nu eindelijk verder’

NORG – Het bezwaar van de verenigingen Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 is afgelopen week door de Raad van State ongegrond verklaard. Dat betekent dat de bouw van zeventig woningen in de nieuw te bouwen wijk Oosterveld onherroepelijk doorgaan. Wethouder Henk Kosters haalde dan ook opgelucht adem. ‘Ik ben er heel blij mee. We kunnen nu eindelijk verder.’

De uitspraak van de Raad van State houdt in dat er zeventig nieuwe woningen kunnen worden gebouwd op het Oosterveld. Er waren al vergunningen afgegeven voor zes geplande woningen en met deze zeventig krijgt de wijk steeds meer vorm. De zeventig woningen zijn een mengelmoes van twee-onder-één-kap woningen, vrijstaande woningen en rijtjeshuizen. Daarnaast worden er sociale huurwoningen gerealiseerd, die ook voor ouderen bewoonbaar zullen zijn.

In totaal moet de nieuwe Norger wijk uit 220 woningen bestaan. De plannen hiervoor liggen er al twintig jaar. Het gesteggel rondom het Oosterveld duurt nu al enkele jaren. De verenigingen Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 hebben zich altijd verzet tegen de nieuwe wijk, terwijl de gemeente per se door wilde gaan met de plannen. Volgens de gemeente is er behoefte aan de nieuwe woningen, terwijl Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 dat tegenspreken. Volgens hen is er slechts behoefte aan seniorenwoningen, aangezien Norg sterk vergrijsd. Ook vinden zij de nieuwbouw op die plek zonde van het groen.

Binnen de Noordenveldse politiek kregen de bezwaar makende verenigingen bijval van Lijst Groen Noordenveld. Een partij die, in de beginselen, opgericht is om zich hard te maken voor de natuur en het groen in onze gemeente. Fractievoorzitter Henk Koekkoek liet via Twitter weten het besluit van de Raad van State te betreuren. ‘Lijst Groen Noordenveld blijft zich sterk maken voor bouw met respect voor landschap en natuur’, aldus Koekkoek. LGN is bovendien voorstander van zogeheten ‘inbreiding’. Hierbij worden gaten in het dorp opgevuld, in plaats van het uitbreiden naar een nieuwe locatie.

Belangenvereniging Norg is één van de drijvende krachten achter de bouw van het Oosterveld. De belangenvereniging zat al eerder aan tafel met de bezwaar makende partijen en was gesprekspartner van de gemeente. Een andere niet te onderschatten drijvende kracht was Jan Stroetinga. De Norger – die de tachtig inmiddels ruim gepasseerd is – schreef tientallen brieven naar de gemeente. Ook trok hij wethouder Kosters geregeld aan de mouw, wanneer hij vond dat er geen schot in de zaak zat. Voor zijn tomeloze inzet krijgt Stroetinga zelfs een straat naar hem vernoemd in de nieuwe wijk.

Wethouder Kosters zelf reageerde opgelucht op de uitspraak van de Raad van State. ‘De uitspraak houdt in dat de bezwaar makende verenigingen voor deze zeventig woningen niet verder kunnen procederen’, legt Kosters uit. ‘Dat besluit is onherroepelijk. De verenigingen hadden eerst ook nog bezwaar op de bouwvergunningen van drie woningen die al bezig waren. Die hebben ze gelukkig laten vallen. Er loopt nu nog een procedure tegen een aantal bouwvlakken, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat ze daarmee stoppen. In een eerder stadium gaven ze aan dat, wanneer de Raad van State ons gelijk zou geven, zij dat zouden doen.’

Al met al heeft de bouw van het Oosterveld wel vertraging opgelopen. ‘We konden niet bouwen, dat klopt. Gelukkig konden we tijdens de procedure wel een aantal voorbereidende maatregelen nemen. Hierdoor valt de vertraging enigszins mee’, zegt Kosters. De wethouder is ontzettend blij met deze afloop. ‘Toen ik wethouder werd vroeg men aan mij of ik mij hard ging maken voor de bouw van het Oosterveld. Daar antwoordde ik “ja” op. Ik ging eerst met Heijmans om tafel, want daar moesten een aantal plooien worden glad gestreken. Toen dat eenmaal was opgelost, kwamen de bezwaren. Aan de ene kant is dat hun goed recht, maar het levert vertraging op. Nu dat is opgelost, ben ik zeer opgelucht.’





Vleermuizen

Eén van de bezwaren tegen het bouwen van de wijk, is de aanwezigheid van vleermuizen in de buurt. De bouw zou, volgens Groen Noordenveld, hun habitat verstoren. Aangezien het een beschermde diersoort is, zou dat een kwalijke zaak zijn. De rechter oordeelde echter dat de bunker waarin de dieren leven, op voldoende afstand staat van de nieuw te bouwen wijk.