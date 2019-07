Raadsleden Noordenveld on tour langs kleine kernen

RODERESCH – Vrijdag 5 juli brengen raadsleden een bezoek aan de kleine kernen van de gemeente Noordenveld. De middag start met een autorit langs alle kleine kernen. Daarbij stoppen de raadsleden kort bij een paar herkenbare elementen uit de dorpen om dit op de foto te zetten. Na de rit verzamelen ze bij het Rashuys in Roderesch waar een gezellige markt is. Elke kleine kern heeft hier een eigen kraam. De foto’s die tijdens de rit zijn gemaakt, zijn te zien bij de kraam van de dorpen. De markt is van 18.30 uur tot 20.00 uur. De rijdende popschool verzorgt een gezellig muzikaal optreden.

Laat je talent zien

Ook talent uit de kleine kernen wordt van harte uitgenodigd om iets te laten zien of een optreden te verzorgen! Speel je bijvoorbeeld een muziekinstrument, kan je goed striptekenen, zingen of dansen (alleen of met een groep)? Laat je talent zien! Aanmelden hiervoor kan via griffie@noordenveld.nl.

Wat zijn de kleine kernen in Noordenveld?

Peizermade, Altena, Zuidvelde, Westvelde, Huis ter Heide, Nietap/Terheijl, Leutingewolde, RAS (Roderesch, Alteveer en Steenbergen), Langelo, Nieuw-Roden, Peest, Een en Roderwolde.