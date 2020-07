Raadslid Smeenge over boerenprotesten: ‘Landbouw en politiek staan steeds verder van elkaar af’

‘We moeten de goodwill niet verliezen’

LIEVEREN – De afgelopen week stond wederom in het teken van boerenprotesten. Onder andere in Assen werd geprotesteerd met trekkers, iets wat verleden tijd is nu de provincies protesten met trekkers hebben verboden. Hendrik Smeenge, boer en gemeenteraadslid uit Lieveren, snapt de protesten. ‘Als sector hebben wij steeds meebewogen, maar toch blijft het Rijk de boer regels opleggen die praktisch niet uitvoerbaar zijn.’

Het is niet voor het eerst dat de boerenprotesten oplaaien in ons land. Directe aanleiding van de meest recente protesten, kan volgens Smeenge worden gezocht in de nieuwe voermaatregelen. ‘Onbezonnen’, stelt hij. ‘Vanuit de politiek heeft men rechtstreeks invloed op de boeren, zonder dat de beleidsbepalers gevoel hebben met de sector.’ Dat stuit vele boeren tegen de borst, weet Smeenge. ‘Het is heel frustrerend. De boeren sector heeft altijd meebewogen. We zijn duurzamer gaan werken, hebben telkens gekeken hoe wij onze sector toekomstbestendiger kregen. Er is geen andere sector in Nederland waar men zoveel heeft gedaan om tegemoet te komen aan het Rijk.’

De regels die er zijn en er ook steeds meer komen, noemt Smeenge ‘praktisch onuitvoerbaar’. ‘Er wordt in Den Haag gelegenheidspolitiek bedreven. Alleen de landbouw gaat door de mangel. En dat terwijl wij al jaren voor kostprijs produceren. De frustraties begrijp ik dan ook heel goed.’

Hij vervolgt: ‘Ik weet niet of staken de beste oplossing is. Aan de andere kant weet ik dat het niet uit luxe is. Veel boeren staat het water tot aan de lippen.’ Toch noemt Smeenge het jammer dat het zover heeft moeten komen. ‘De maat is vol, maar ik zou zelf niet zo protesteren. Als dit zo doorgaat, dan gaan de protesten een keer escaleren. De landbouw komt steeds verder van de politiek af te staan. Dat baart mij zorgen. Er is sprake van een machtsspel.’

Ondertussen ziet Smeenge nog geen directe resultaten van de protesten. ‘En daarom moeten we oppassen, vind ik. We moeten de goodwill niet verspelen.’