Raadslid Van der Noord geeft kleur door aan schooldirecteuren en wethouder

RODEN – Afgelopen woensdag overhandigde raadslid Anita van der Noord van de duofractie PvdA/GroenLinks een fruitkistje aan de directeuren Sjoerd Louwes van de Ronerborg en Richard Gerding van het Dr. Nassau College in het kader van de actie ‘Geef kleur door’.

Van der Noord is ambassadeur van het internationale jaar van de VN om het eten van groenten en fruit aan te moedigen. De meeste mensen eten namelijk te weinig groenten en fruit. Voor een gezond voedingspatroon is een dagelijkse hoeveelheid van 250 gram groente en 200 gram fruit van belang, maar dat lukt veel mensen niet. Juist nu, tijdens de coronapandemie, is gezond eten enorm belangrijk. Door een fruitmand op tafel, worteltjes in de koelkast of snoeptomaatjes op het aanrecht te zien gaan mensen eten. Daarom overhandigde Van der Noord een fruitkistje aan de schooldirecteuren, om een kleurrijk en veelzijdig eetpatroon te bevorderen.

Na de overhandiging van de fruitkistjes nam wethouder volksgezondheid Jeroen Westendorp het Geef Kleur Door-bord in ontvangst. Hij zal ook optreden als ambassadeur van de actie. ‘Gezonde voeding is een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van de preventieve gezondheidsagenda van de gemeente Noordenveld,’ merkt de wethouder op. ‘Door samen te werken met onderwijsinstanties en sportverenigingen zetten wij in op gezonde scholen en gezonde sportkantines.’