Rabobank en Roner bieb ondertekenen samenwerking

RODEN – Binnenkort opent Rabobank een servicepunt aan de Heerestraat 178 in Roden. Het nieuwe servicepunt wordt gevestigd in de Bibliotheek. Hiermee betrekt de bank een nieuwe frisse locatie in Roden.

“De Bibliotheek is een veelzijdige plek waar Rabobank aanwezig wil zijn voor haar klanten. Met een plek in de Bibliotheek Roden is een goede locatie gevonden om de dienstverlening in Roden voort te zetten”, aldus Carlo Ezinga, directievoorzitter Rabobank Noordenveld West Groningen. We zijn blij dat we, zodra de Coronamaatregelen het toelaten, open kunnen op deze nieuwe plek.

Met een servicepunt in de Bibliotheek beweegt de Rabobank mee met de veranderende behoeften en keuzes van haar klanten. Er is minder behoefte bij klanten aan een fysiek bezoek aan bankkantoren. Steeds meer mensen kiezen voor het gemak van thuisbankieren via telefoon, e-mail of online kanalen. Voor de bank een aanleiding om de invulling van haar dienstverlening te heroverwegen en een compacter servicepunt te betrekken waarbij er ook op andere fronten samenwerking kan worden gezocht met de Bibliotheek.

Bij het servicepunt in de Bibliotheek kan men terecht voor vragen en advies. Er is geen pin- of stortapparaat aanwezig. Alle opname- en stortingsfaciliteiten worden landelijk door Geldmaat ingericht. Op www.geldmaat.nl treft u een actueel overzicht van de dichtstbijzijnde pin- en afstortapparaten. Stortingen door ondernemers via het sealbagapparaat is nog mogelijk bij de vestiging in Leek of via een andere Rabobank.