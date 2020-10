Rabobank Roden opent servicepunt in bibliotheek

Rabobank vestiging Roden verhuist van de Wilhelminastraat naar de bibliotheek aan de Heerestraat 178 in Roden. Hiermee betrekt de bank binnenkort een frisse locatie in Roden waar klanten dagelijks voor service terecht kunnen.

Dienstverlening blijft in Roden

“De bibliotheek is een veelzijdige plek waar Rabobank aanwezig wil zijn voor haar klanten. Met het betrekken van het servicepunt in de bibliotheek Roden is een goede locatie gevonden om de dienstverlening in Roden voort te zetten”, aldus Carlo Ezinga, directievoorzitter Rabobank Noordenveld West Groningen. “Het oude pand werd te groot, samen met ledenraadsleden en collega’s is gezocht naar een passende locatie in Roden. We zijn blij dat het de Bibliotheek is geworden. Op dit moment wordt de plek in de bibliotheek geschikt gemaakt, dit vraagt nog even tijd. Ook met het oog op de recente Corona maatregelen weten we niet wanneer dat gereed is. Zodra we open kunnen laten we dat weten, tot die tijd zijn klanten welkom in één van de andere vestigingen.”



Nieuwe pinlocatie in Roden

Bij het servicepunt in de bibliotheek kan men terecht voor vragen en advies. Op een servicepunt vinden geen geldhandelingen plaats. [DvD(2] Op een later moment wordt door Geldmaat een pinlocatie in het centrum van Roden beschikbaar gesteld . Op www.Geldmaat.nl is een actueel overzicht beschikbaar van alle locaties in de omgeving waar gepind kan worden.

Maatschappelijke locatie versterkt de verbinding

“We zijn blij dat we binnenkort een servicepunt kunnen openen in een omgeving die past bij de doelgroep die ons kantoor nog fysiek bezoekt”, geeft Carlo Ezinga aan. “Het past bij het coöperatieve karakter van de bank om op verschillende manieren dichtbij te zijn, online maar zeker ook fysiek. Op verschillende terreinen werken we samen met bibliotheken in de regio en nu in Roden ook samen in één pand.”

