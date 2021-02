Racen tegen Michael Schumacher en Jos Verstappen: Jan Bakker uit Niebert deed het

‘Ik heb in de top 10 van de wereld kunnen rijden, heb alles bereikt wat er te bereiken valt’

NIEBERT – Al vroeg zat racen in het bloed van Jan Bakker uit Niebert. Ergens in de jaren tachtig kreeg hij de smaak van straatraces te pakken. Ontdekte dat hij talent had. Maar liefst 370 bokalen sleepte hij binnen tijdens zijn carrière in de kartsport. O ja, de garagehouder uit Niebert heeft geracet tegen Michael Schumacher. En tegen Jos Verstappen. Later stapte hij over op de superkarts en richtte hij zijn eigen team op, JB Racing Team. Hoog tijd voor een gesprek met de man waarvan de adrenaline en de passie eraf spat, wanneer hij vertelt over zijn geliefde sport.

Jan Bakker staat onder de brug te sleutelen aan een auto als we zijn gelijknamige garage binnen stappen. Het leven van Bakker bestaat uit auto’s, karts, racen, wedstrijden, mooie verhalen en zijn vrouw Thea. En dochter Kim, die de racegenen van haar vader heeft. De blondine is tweede monteur bij zijn garage bedrijf. Tweede, want ze heeft ook nog een baan in de ICT. Het begon allemaal in 1984/85 met straatraces met Kart Club Noord Nederland (KCNN). ‘De autosport begint bij karten. Ook Max Verstappen is zo begonnen. Ik heb tegen zijn vader geracet. En tegen Michael Schumacher. Ik ben met die jongens opgegroeid. We raceten in Duitsland en veel in Genk in België waar alle Europees kampioenschappen gehouden worden. Ik heb ze leren kennen bij Karting Paradise van Jan Cramer in Rosmalen. Ik ben daar gebleven, zij zijn verder gegroeid. Gemiddeld reed ik zeven straatraces per jaar. Gronings Ontzet, de Nacht van Assen, in Zuidlaren, de Grand Prix van Dennenoord. Geweldig vond ik het. Ik wist altijd een podiumplaats te behalen. Later stapte ik over op de super karts, wagens die snelheden tegen de 300 kilometer per uur kunnen bereiken. Dan rijd je op Formule 1 circuits. Ik deed mee met Europese en Wereldkampioenschappen. Reed eens in mijn eentje met mijn Renault vier naar Parma, met de kart op het dak om daar het circuit uit te proberen. Fantastisch man.’

Uiteraard moeten we het racemonster waarmee Bakker de ene na de andere prijs binnen hengelt even bewonderen. In de schuur achter de garage staat hij: een knaloranje Performer. Het 1000 cc Suzukimotorblok beschikt maar liefst over 195 pk. Daarmee haalt Bakker snelheden van ruim boven de 250 kilometer per uur. En de grote truc is: de machine weegt slechts 320 kilo. Bakker kan het niet nalaten om even het YouTube filmpje te zoeken waarop te zien is hoe hij Formule 1 wagens voorbij scheurt. 2019 gaat de boeken in als topjaar voor de coureur uit Niebert. Van de twaalf races wist hij negen keer een podiumplaats te pakken. Hiermee wist hij de top 10 van de wereld te bereiken. Nieuwe doelen heeft Bakker niet. ‘Ik heb geen Europese of Wereldtitel, maar ik heb wél in de top 10 kunnen rijden. Ik heb alles bereikt wat er maar te bereiken valt, heb op alle grote F1-circuits gereden. In totaal heb ik 370 bokalen gewonnen. Van Hockenheim tot Dubai. Ik was van plan te stoppen, wordt dit jaar zestig. Maar toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Het raceprogramma voor dit jaar is rond. Van april tot en met oktober zijn de raceweekenden naar internationale circuits geboekt.

Om mee te draaien in de top moet er hard gewerkt worden. ‘’Ik train altijd veel in de SIM, dit is een simulatie van het circuit. Voor mij een heel goede voorbereiding. Ik weet van tevoren hoe de baan eruit ziet. Dat helpt enorm.’ Verder is het van groot belang dat je fit blijft, zowel mentaal als fysiek. Ik doe vier keer in de week aan krachttraining, vooral voor mijn nek en schouders. De G-krachten die vrij komen op je lichaam zijn echt extreem. Dit moet je trainen. Verder is het belangrijk om gezond te eten en goed op je voeding te letten. Fitheid kan doorslaggevend zijn’, aldus Bakker.

Jan is inmiddels een bekende naam in de sport en hij heeft in zijn carrière een hoop vrienden gemaakt. Met zijn kartvrienden gaat hij nog één keer per jaar een weekend weg. “Het is altijd hartstikke gezellig. We gaan racen tegen elkaar, beetje barbecueën, biertjes drinken. Geweldig man.’

Bakker kocht ooit een motor van de vader van Jos Verstappen. ‘’Toen de vader van Jos overleed bleven er allerlei materialen en spullen achter, toen heb ik een oude motor van het ‘Cagiva’ voor een mooi prijsje op de kop getikt. Kijk, zijn naam staat nog op het kentekenbewijs. Best bijzonder toch?’, zegt Bakker die tot slot zijn dank uitspreekt voor zijn vrouw en dochter. ‘Zonder de support van mijn vrouw Thea en mijn dochter Kim was me dit nooit gelukt. Ze zijn altijd en overal met me mee gegaan en zijn er altijd voor me geweest.’ Stoppen met de kartsport is niet aan de orde. ‘Zolang ik het fysiek nog allemaal aankan, ga ik met plezier door!’