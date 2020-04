MARUM – Een samenwerking tussen Omroep Zulthe en dagopvang Marumerplein te Marum, heeft een bijzonder initiatief opgeleverd. Vanaf dinsdag 7 april vindt wekelijks een live radio- en tv-uitzending plaats voor iedereen die niet naar zijn of haar dagopvang of dagbesteding kan. Het programma moet gezelligheid en interactie bieden en is te ontvangen via Ziggo kanaal 43, KPN kanaal 1460/2091 en in de ether via 105.3 FM. Het duurt van 10:00 tot 12:00 uur.