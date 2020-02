RAS-echte pubquiz in ‘t RAShuys

RODERESCH – Op zaterdag 29 februari is het weer zover, dan organiseert ’t RAShuys om 20.00 uur een pubquiz. De RAS-quiz staat al een paar jaar achtereen garant voor een gezellige avond en een sportieve strijd. Vanaf 19.45 uur is het dorpshuis open.

Een algemene en avondvullende kennisquiz met diverse vragen, een muziekronde en een fotoronde. De quiz vindt plaats in een zeer ontspannen en gezellige sfeer. Meespelen kan in teamverband. Dat kan met je eigen team of door gezellig bij een tafel aan te schuiven. Een team bestaat uit maximaal vijf personen.

Deelname kost 2,50 euro per persoon.