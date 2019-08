RAS verwacht extreme winter

RAS (Roderesch, Alteveer, Steenbergen) – Zaterdag 28 juli was het een dag om in de schaduw te liggen en rustig aan te doen. De mussen vielen van het dak, maar daar had de ijsvereniging RAS geen last van. Er was nog geen dak maar dAT kwam er wel!

Vrijdagavond was immers het voorwerk al gedaan. De accommodatie bij de RAS-ijsbaan was aan een nieuw dak toe en een opknapbeurt, waardoor het straks een nieuw aangezicht krijgt. De dak-spanten werden in de ochtend geplaatst. Het nieuwe dak lag al een paar week te wachten aan de Norgerweg. De wagens werden aangevoerd en een nieuw team vrijwilligers werd ingezet om de schaduw te creëren. En zodra er 50% op het dak lag, werd weer een fris team ingezet om de klus te klaren.

De gedachte welke in RAS leeft is de volgende: Na een extreme zomer, moet er ook wel een bijzondere winter komen, misschien wel een extreme winter. De Rassers doen dit zeker niet voor zichzelf, want de accommodatie van de RAS ijsvereniging wordt ook door ”derden” gebruikt.

Gebruikers zijn o.a. Fietstocht organisaties (Stempelpost), wandeltochten, school de Esborg, Plekzat Alteveer, fiets toerrijders, Mens in Beweging, RAS- feestweek activiteitne, scouting en recreanten. Dit alles kan alleen maar dankzij de perfecte samenwerking met SBB (eigenaar van het perceel grond, sponsoren, Gemeente Noordenveld & natuurlijk de vrijwilligers van alle leeftijden uit en rond de RAS-dorpen. Het bestuur treft het wat dit betreft enorm, de plannen zijn er, de inzet is er, en het resultaat mag er zijn. Binnenkort komt de 3e timmerdag, waardoor de accommodatie bij de ijsbaan een tweede (nog mooier) leven krijgt. Het hoogste punt is nu bereikt dankzij alle 16 vrijwilligers en dat is toch zeker een gedenkwaardig moment.