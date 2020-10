RASdorpen weer volop in actie

RODERESCH/ALTEVEER/STEENBERGEN – Het lijkt wel of er altijd iets gebeurt in de Rasdorpen. Ook afgelopen week stak men in Roderesch, Alteveer en Steenbergen weer de handen uit de mouwen. Ditmaal werden er nestkastjes geplaatst door vrijwilligers. En niet zomaar nestkastjes, maar echte R.A.S.-kastjes met eigen opdruk. Dorpsbelangen heeft dit initiatief genomen om zo de strijd aan te binden met de eikenprocessierups.

Ook de ijsvereniging RAS is alweer druk geweest en heeft de gebruikelijke schoonmaakdagen weer achter de rug. Loonbedrijf Foxwolde heeft de begroeiing aan de kanten en rondom het water de afgelopen week weer bijgewerkt. De komende week zal er nog aan de accommodatie worden geklust, terwijl het bestuur zich voorbereid op de aangepaste jaarvergadering/ bestuursverkiezing op vrijdagavond 13 november. Leden kunnen weer driemaal gratis schaatsen op de kunstijsbaan in Kardinge te Groningen waarvan de eerste keer op zaterdag 28 november zal zijn. In verband met de coronamaatregelen moet men zich registreren middels een ticketsysteem.