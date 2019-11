Ravotten, rennen, potje panna en kliederen met water op het groene schoolplein van het Valkhof

RODEN – Een speelplek waar menig kind van droomt: het gloednieuwe groene schoolplein van obds het Valkhof in Roden. Een plein met een water, zand, boomstammen, heel veel planten, een pannaveld en klimrekken. Afgelopen vrijdag is –ie officieel geopend. Het idee voor een groen en uitdagend schoolplein ontstond naar aanleiding van het continurooster dat is ingevoerd op het Valkhof, vertelt docent Freerk Groefsema. “Aanvankelijk was het idee om er een soort ‘Johan Cruijff-plein’ van te maken, met veel sportieve elementen. Maar onze directeur Coos Boersma wilde ook dat natuur een prominente rol zou spelen. Vandaar deze combinatie. Ook de leerlingenraad was nauw betrokken. Zij mochten ook ideeën aanleveren. Die zijn bijna allemaal uitgevoerd.” Het resultaat? Héél blije leerlingen!