RODEN – Gekkenhuis afgelopen maandag in Roden, waar men massaal het centrum in dook voor nog een laatste lockdownaankoop. Met de aankondiging van een strengere lockdown, besefte men dat het zomaar eens de laatste winkeldag van 2020 kon zijn. Het zorgde voor razende drukte, volle parkeerplaatsen en heuse files in het dorp. Dit straatbeeld gaan we de eerst komende tijd waarschijnlijk niet meer zien.