Rechter haalt per direct streep door avondklok

REGIO – De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de Rechtbank in Den Haag vanmorgen besloten na een zaak die was aangespannen door de stichting Viruswaarheid. Volgens de rechtbank is de maatregel op verkeerde gronden genomen. De avondklok maakt namelijk een vergaande inbreuk op de bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Zo’n maatregel heeft altijd een zorgvuldige besluitvorming nodig. Dat is in dit geval niet gebeurd.

Voor de invoering van de avondklok is in dit geval gebruikgemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, waarbij de Eerste en Tweede Kamer niet hoeft worden betrokken bij de besluitvorming. De rechter heeft geoordeeld dat dat wel nodig was geweest, omdat er geen sprake was van ‘bijzondere spoedeisendheid’. De avondklok mag pas worden ingezet wanneer andere maatregelen niet lijken te werken. Volgens de rechter is dat in deze situatie niet het geval. Tevens is het nut van de avondklok nog niet bewezen.

De avondklok ging in op 23 januari en zou eerst 3,5 week duren. De maatregel werd vorige week verlengd tot en met 2 maart. Wat er met de boetes gebeurt die in deze periode zijn uitgeschreven, is nog niet bekend.